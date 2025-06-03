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هيوليت باكارد إنتربرايز تكشف عن حلول جديدة لتعزيز منصات الحوسبة القوية للعمليات المهمة
(MENAFN- mslgroup) أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) عن إضافة ميزتين جديدتين إلى سلسلة HPE Nonstop Compute المقاومة للأعطال، مما يوفر للمؤسسات مزيدًا من القوة والمرونة والموثوقية لتطبيقات الأعمال المهمة. وبهدف تأمين مستويات عالية من التوافر، تم تصميم نظام HPE Nonstop Compute NS5 X5 من الفئة الابتدائية ونظام NS9 X5 الرائد، وهما جزء من مجموعة حلول قوية وسلسة وموثوقة ومثالية للعمليات المؤسسية الهامة مثل معالجة المدفوعات وكشف الاحتيال وأنظمة تنفيذ التصنيع الذكية. وتسهم هذه الحلول المتوافرة اليوم بتحسين عمل الأجهزة والشبكات مما يساعد الشركات على تسريع عملياتها، ومراكز البيانات الحالية على تحديث أحمالها التشغيلية.
وفي تعليقها على الطرح الجديد، أكدت كايسي تايلور، المدير العام لـ HPE Nonstop في أتش بي إي أن العملاء يعتمدون على حلول HPE Nonstop لتشغيل أحمال العمل المهمة، لافتة إلى أن أحد عملاء الشركة في مجال قطاع تصنيع السيارات يستخدم أنظمة أتش بي إي المقاومة للأعطال لأكثر من 35 عامًا دون أي توقف غير مخطط له. وأضافت أنه مع إطلاق HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5، تؤكد الشركة مجددًا التزامها بتقديم بنية مصممة لتجاوز الأعطال وتحقيق أداء عالي كي يتمكن العملاء من توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز الابتكار.
أداء أقوى وسعة ذاكرة مضاعفة
توفر حلول HPE Nonstop Compute قوة معالجة أعلى وذلك بفضل تطوير سعة الذاكرة وعرض النطاق الترددي لربط الأنظمة، وتحسين أداء الشبكات. ويتضمن النظامان الجديدان الحوسبة، والبرمجيات، والتخزين، والشبكات، والخدمات المبنية على بنية تجاوز الأعطال من أتش بي إي، والتي تشمل مجموعة كاملة من الأنظمة، وخدمات نظام التشغيل، وقاعدة بيانات. ووفقًا لمؤسسة IDC، تصنف حلول HPE Nonstop ضمن فئة AL4 مع أوقات تشغيل تبلغ 99.999% أو 99.9999%. وتتضمن الحلول الجديدة معالج Intel Xeon لتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 15%:
• جهاز HPE Nonstop Compute NS5 X5 من الفئة الابتدائية يتوفر مع معالج Intel® Xeon® Bronze 3400.
• جهاز HPE Nonstop Compute NS9 X5 الرائد يتوفر مع معالج Intel® Xeon® Gold 6400.
وقد عمدت أتش بي إي إلى مضاعفة سعة الذاكرة لكل من HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5 لتبلغ 8 تيرابايت، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية. ويوفر نظام HPE Nonstop Compute NS9 X5 نطاقًا تردديًا أكبر بمقدار 2.5 مرة للشبكات، إلى جانب تحسين الاتصال عبر الألياف الضوئية، مما يمكن شركات الخدمات المالية من تنفيذ أكبر عدد من المعاملات في الثانية. أما في قطاع التصنيع، فتساعد هذه الحلول على دمج العمليات بين المصانع المتعددة، مما يسرع عملية استخلاص الرؤى ويعزز من فعالية تطبيقات التصنيع الذكية.
يمكن جمع NS9 X5 مع الجيلين السابقين من حلول HPE Nonstop Compute، مما يُمكّن العملاء من إضافة خوادم جديدة إلى تكوينات الحوسبة متعددة الأجيال، والانتقال بثقة دون توقف وتوسيع نطاق العمليات حسب الحاجة. يأتي هذا التحديث بالتزامن مع تطوير نظام التشغيل الذي يُقدّم مزايا جديدة منها دعم المصادقة متعددة العوامل، والتي تساعد المؤسسات على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة، وعملية تدقيق SOC 2.
حماية عمليات الأعمال الأكثر حيوية
تم تصميم منصة HPE Nonstop Compute خصيصًا للمؤسسات التي تتطلب عمليات متواصلة، ويشمل ذلك على سبيل المثال شركة تأجير سيارات تعتمد على HPE Nonstop لمعالجة 80 ألف حجز يوميًا. وفي قطاع الخدمات المالية، تستخدم ستة من أفضل 10 بنوك عالمية تقدم خدمات التجزئة الشاملة منصة HPE Nonstop لمعالجة مدفوعات بطاقات التجزئة والمدفوعات الكبيرة، وتشغيل أجهزة الصراف الآلي، وتوفير القدرات المصرفية الأساسية.
هذه الحلول مدعومة من قبل خدمات أتش بي إي المتخصصة التي يقدمها خبراء ومهندسو HPE Nonstop Compute لمساعدة العملاء على نقل الأحمال التشغيلية المعقدة والهامة. ستتوفر HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5 بشكل مستقل أو من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك مع نموذج الاستهلاك كخدمة اعتبارًا من 2 يونيو.
وفي تعليقها على الطرح الجديد، أكدت كايسي تايلور، المدير العام لـ HPE Nonstop في أتش بي إي أن العملاء يعتمدون على حلول HPE Nonstop لتشغيل أحمال العمل المهمة، لافتة إلى أن أحد عملاء الشركة في مجال قطاع تصنيع السيارات يستخدم أنظمة أتش بي إي المقاومة للأعطال لأكثر من 35 عامًا دون أي توقف غير مخطط له. وأضافت أنه مع إطلاق HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5، تؤكد الشركة مجددًا التزامها بتقديم بنية مصممة لتجاوز الأعطال وتحقيق أداء عالي كي يتمكن العملاء من توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز الابتكار.
أداء أقوى وسعة ذاكرة مضاعفة
توفر حلول HPE Nonstop Compute قوة معالجة أعلى وذلك بفضل تطوير سعة الذاكرة وعرض النطاق الترددي لربط الأنظمة، وتحسين أداء الشبكات. ويتضمن النظامان الجديدان الحوسبة، والبرمجيات، والتخزين، والشبكات، والخدمات المبنية على بنية تجاوز الأعطال من أتش بي إي، والتي تشمل مجموعة كاملة من الأنظمة، وخدمات نظام التشغيل، وقاعدة بيانات. ووفقًا لمؤسسة IDC، تصنف حلول HPE Nonstop ضمن فئة AL4 مع أوقات تشغيل تبلغ 99.999% أو 99.9999%. وتتضمن الحلول الجديدة معالج Intel Xeon لتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 15%:
• جهاز HPE Nonstop Compute NS5 X5 من الفئة الابتدائية يتوفر مع معالج Intel® Xeon® Bronze 3400.
• جهاز HPE Nonstop Compute NS9 X5 الرائد يتوفر مع معالج Intel® Xeon® Gold 6400.
وقد عمدت أتش بي إي إلى مضاعفة سعة الذاكرة لكل من HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5 لتبلغ 8 تيرابايت، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية. ويوفر نظام HPE Nonstop Compute NS9 X5 نطاقًا تردديًا أكبر بمقدار 2.5 مرة للشبكات، إلى جانب تحسين الاتصال عبر الألياف الضوئية، مما يمكن شركات الخدمات المالية من تنفيذ أكبر عدد من المعاملات في الثانية. أما في قطاع التصنيع، فتساعد هذه الحلول على دمج العمليات بين المصانع المتعددة، مما يسرع عملية استخلاص الرؤى ويعزز من فعالية تطبيقات التصنيع الذكية.
يمكن جمع NS9 X5 مع الجيلين السابقين من حلول HPE Nonstop Compute، مما يُمكّن العملاء من إضافة خوادم جديدة إلى تكوينات الحوسبة متعددة الأجيال، والانتقال بثقة دون توقف وتوسيع نطاق العمليات حسب الحاجة. يأتي هذا التحديث بالتزامن مع تطوير نظام التشغيل الذي يُقدّم مزايا جديدة منها دعم المصادقة متعددة العوامل، والتي تساعد المؤسسات على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة، وعملية تدقيق SOC 2.
حماية عمليات الأعمال الأكثر حيوية
تم تصميم منصة HPE Nonstop Compute خصيصًا للمؤسسات التي تتطلب عمليات متواصلة، ويشمل ذلك على سبيل المثال شركة تأجير سيارات تعتمد على HPE Nonstop لمعالجة 80 ألف حجز يوميًا. وفي قطاع الخدمات المالية، تستخدم ستة من أفضل 10 بنوك عالمية تقدم خدمات التجزئة الشاملة منصة HPE Nonstop لمعالجة مدفوعات بطاقات التجزئة والمدفوعات الكبيرة، وتشغيل أجهزة الصراف الآلي، وتوفير القدرات المصرفية الأساسية.
هذه الحلول مدعومة من قبل خدمات أتش بي إي المتخصصة التي يقدمها خبراء ومهندسو HPE Nonstop Compute لمساعدة العملاء على نقل الأحمال التشغيلية المعقدة والهامة. ستتوفر HPE Nonstop Compute NS5 X5 وNS9 X5 بشكل مستقل أو من خلال منصة أتش بي إي جرين ليك مع نموذج الاستهلاك كخدمة اعتبارًا من 2 يونيو.
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