بروز فئة المستثمرين الشباب: كيف يُساهم الجيل زد في رسم معالم مستقبل التداول عبر الإنترنت

في زمن تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي ويزداد فيه الوعي المالي الشخصي، يبرز جيل جديد يعيد رسم ملامح المشهد الاستثماري بوتيرة غير مسبوقة. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتجه المستثمرون الشباب من جيل الألفية والجيل زد إلى دخول الأسواق المالية في سن مبكرة، متسلحين بالمعرفة، والتطبيقات الذكية، والطموح الجامح للتحكم بزمام مستقبلهم المالي. ما كان في الماضي حكرًا على نخبة من المحترفين المخضرمين أو الأفراد الأثرياء الأكبر سناً، بات اليوم مجالاً أكثر انفتاحًا وشمولًا، يستحوذ عليه الشباب بخفة حركتهم عبر المنصات الرقمية ورؤيتهم الطموحة.

لا يشكّل هذا التحول العميق مجرد ظاهرة أو موجة عابرة في عالم المال، إنما يمثّل ثورة حقيقية وجذرية في الطريقة التي يُنظر بها إلى المشاركة المالية والاستثمار. في صلب هذه الحركة الثورية يتلاقى ثلاثي فاعل: التكنولوجيا المتطورة، والتعليم المتجدد، وسهولة الوصول إلى المنصات الرقمية، لتشكّل معًا بيئة جديدة تمكّن جيل المستقبل من السيطرة على مصيره المالي. وعلى رأس هذه المسيرة الريادية في دولة الإمارات، تقف شركة " أوريانت فاينانس "، الوسيط الإلكتروني للتداول الذي يتخذ من دبي مقرًا له، والتي جمعت بين روح الابتكار والتجديد لتكون نقطة انطلاق لموجة جديدة من المستثمرين الطموحين.

وفي معرض تعليقه، قال السيد سراج خان، المدير العام لشركة "أوريانت فاينانس": "نشهد تحولًا زلزاليًا في ملامح المشاركين في الأسواق المالية، إذ لم يعد المستثمر الشاب متفرجًا سلبيًا، بل هو مشارك نشط يملك فضول التعلم وثقة اتخاذ القرار. نحن في 'أوريانت فاينانس' لا نعتبر هذا الأمر مجرد فرصة تجارية، بل مسؤولية كبرى؛ إذ نحرص على تقديم الأدوات، والموارد، وأنظمة الدعم التي تمكّن هذا الجيل من تجاوز تحديات السوق وتحقيق أهدافهم المالية بثقة واقتدار".

مع تحول عالم التداول إلى نموذج يرتكز على الهواتف الذكية ويقوده تدفق المعلومات، بات من الضروري أن تتطور المنصات المالية لمواكبة تطلعات المستخدمين الجدد. وقد تبنّت شركة "أوريانت فاينانس" هذا التحدي بروح استباقية، من خلال الاستثمار في مبادرات تركز على التعليم أولاً، وتبسيط منصة التداول الخاصة بها، وإطلاق ميزات سهلة وذكية تلبي احتياجات كل من المبتدئين والمستثمرين المحترفين. من دروس تعليمية مبسطة، إلى رؤى فورية حول تحركات السوق، مرورًا بأدوات متقدمة لإدارة المخاطر-جميعها مدمجة في المنصة بهدف إزالة الغموض عن عالم الأسهم، والمؤشرات، والسلع، وتمكين المستخدمين.

علاوة على ذلك، عززت شركة "أوريانت فاينانس" مؤخرًا من تفاعلها مع الجمهور من خلال توسّع ملحوظ في أنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والندوات التفاعلية المباشرة، مما جعل التعلم المالي أكثر سهولة، وارتباطًا بالواقع الثقافي المتنوع لمجتمع الإمارات. وفي إطار تركيزها الواضح على رفع مستويات الثقافة المالية، أطلقت "أوريانت فاينانس" موارد تعليمية متعددة اللغات، إلى جانب خدمات دعم شخصية للعملاء تتماشى مع الخلفيات المتنوعة للمستثمرين الشباب، خاصة في دولة الإمارات ذات الأعداد الكبيرة والمتنوعة من المغتربين. هذا التوجّه يضمن أن يشعر المستخدمون-وخاصة الجيل الشاب من الوافدين-بالثقة والقدرة على التنقل داخل الأسواق العالمية بخطى ثابتة ومعرفة راسخة.

يُعزى هذا التحول في جزء كبير منه إلى الواقع الاقتصادي الأوسع الذي يعيشه الجيل الشاب اليوم. فمع تزايد القلق من التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، والرغبة المتنامية في تحقيق الاستقلال المالي، لم يعد الشباب يكتفون بالوظائف التقليدية ذات النمط الثابت من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. بل أصبحوا يبحثون بجدية عن مسارات بديلة لتوسيع دخلهم وتحقيق طموحاتهم المالية. وفي هذا الإطار، يبرز التداول عبر الإنترنت كفرصة واعدة ومرنة-عندما تتمّ ممارسته بشكل مسؤول ومدروس- توفر إمكانيات نمو حقيقية وقابلة للتوسع. إنها ليست مجرد وسيلة لتحقيق الربح، بل منصة تمكينية تمنح المستثمرين الشباب القدرة على التحكم بمستقبلهم المالي.

لكن مع الفرص، تأتي المخاطر. وفي هذا السياق، يوضح السيد سراج خان: "نحن نُشدد دائمًا على أهمية التداول المسؤول. لا يقتصر هدفنا على فتح الأبواب فحسب، إنما على تقديم الإرشاد اللازم لضمان الاستدامة على المدى الطويل. ولهذا السبب، تضع منصتنا تركيزًا كبيرًا على التعليم، وإدارة المخاطر، ودعم العملاء".

ومع استمرار دولة الإمارات في تصدُّر مشهد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، يُتوقع أن يتسارع صعود جيل المستثمرين الشباب بشكل أكبر في السنوات القادمة. ومن خلال منصات رائدة مثل "أوريانت فاينانس"، التي تواكب التغيير وتتقدمه، يبدو مستقبل الاستثمار ليس فقط رقميًا، بل شبابيًا، واعيًا، وشاملًا.