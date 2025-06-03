Ifit توسِّع انتشارها العالمي بإطلاق AI Coach في 19 دولة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت iFIT Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال اللياقة البدنية المتصلة والمحتوى التفاعلي، اليوم عن توسيع نطاق(إصدار بيتا) ليشمل 19 دولة:. يجلب هذا التوسُّع الاستراتيجي تقنية اللياقة البدنية الذكية والشخصية من iFIT إلى المزيد من الرياضيين حول العالم.

يُعد AI Coach أداة التدريب الرقمية الأكثر تطورًا من iFIT حتى الآن، حيث يستفيد من التكنولوجيا الخاصة والبيانات الشخصية للمستخدمين لتقديم خطط لياقة بدنية وعافية فائقة التخصيص. تتكيَّف هذه الأداة بشكلٍ ديناميكي مع أهداف المستخدمين وجداولهم وأدائهم، حيث تقدِّم ملاحظات وتحفيزات في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من فئات اللياقة البدنية - بدءًا من تمارين القوة وتمارين القلب، وصولاً إلى الاستشفاء وتمارين الوعي الذهني.

قال Bart Mueller، الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية: "إن توسيع نطاق iFIT AI Coach خارج الولايات المتحدة يُجسِّد مهمتنا في جعل اللياقة البدنية التفاعلية الذكية في متناول الجميع حول العالم". "يُمكّن هذا الإطلاق المزيد من المستخدمين من التحكُّم في صحتهم من خلال الدعم المخصَّص والمريح والقائم على تكنولوجيا عالمية المستوى".

يستخدم iFIT AI Coach التعلُّم الآلي لتحسين التوصيات بشكل مستمر استنادًا إلى مستويات التقدُّم والتفضيلات والأداء. تم العمل على هذا التوسُّع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول اللياقة البدنية المرنة التي تركِّز على المنجزات الرقمية والتي توفر نتائج في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء التنقل.

ستكون تجربة الدردشة الخاصة بـ AI Coach متوفِّرة عبر تطبيق iFIT على الهاتف المحمول. ستظهر التمارين التي يوصي بها AI Coach أيضًا على الشاشة في أجهزة NordicTrack وProForm المختارة، مع دعم لغوي مخصَّص يتناسب مع كل منطقة.

نبذة عن .iFIT Inc

تُعدُّ .iFIT Inc شركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا اللياقة البدنية، حيث تقود الابتكار في مجال اللياقة البدنية المتصلة بهدف مساعدة الناس على عيش حياة أطول وأكثر صحة. ومع مجتمع يضم أكثر من 6 ملايين رياضي حول العالم، تقدِّم iFIT تجارب تمرين غامرة وشخصية سواء في المنزل أو أثناء التنقل أو داخل صالات الألعاب الرياضية. تُقدِّم منصة iFIT المدعومة بمنظومة متكاملة من البرمجيات الخاصة، والأجهزة المبتكرة، والمحتوى الجذاب، تجربة لياقة بدنية متكاملة تنبض بالحياة من خلال مجموعة علاماتها التجارية: NordicTrack، وProForm، وFreemotion، وتطبيق iFIT. من تمارين القلب والقوة إلى الاستشفاء، تمكِّن iFIT الرياضيين من تحقيق أهدافهم في كل مرحلة من رحلتهم نحو اللياقة البدنية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة iFIT .

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