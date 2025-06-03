Ifit توسِّع انتشارها العالمي بإطلاق AI Coach في 19 دولة

Ifit توسِّع انتشارها العالمي بإطلاق AI Coach في 19 دولة
يُعد AI Coach أداة التدريب الرقمية الأكثر تطورًا من iFIT حتى الآن، حيث يستفيد من التكنولوجيا الخاصة والبيانات الشخصية للمستخدمين لتقديم خطط لياقة بدنية وعافية فائقة التخصيص. تتكيَّف هذه الأداة بشكلٍ ديناميكي مع أهداف المستخدمين وجداولهم وأدائهم، حيث تقدِّم ملاحظات وتحفيزات في الوقت الفعلي عبر مجموعة واسعة من فئات اللياقة البدنية - بدءًا من تمارين القوة وتمارين القلب، وصولاً إلى الاستشفاء وتمارين الوعي الذهني.
قال Bart Mueller، الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية: "إن توسيع نطاق iFIT AI Coach خارج الولايات المتحدة يُجسِّد مهمتنا في جعل اللياقة البدنية التفاعلية الذكية في متناول الجميع حول العالم". "يُمكّن هذا الإطلاق المزيد من المستخدمين من التحكُّم في صحتهم من خلال الدعم المخصَّص والمريح والقائم على تكنولوجيا عالمية المستوى".
يستخدم iFIT AI Coach التعلُّم الآلي لتحسين التوصيات بشكل مستمر استنادًا إلى مستويات التقدُّم والتفضيلات والأداء. تم العمل على هذا التوسُّع لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول اللياقة البدنية المرنة التي تركِّز على المنجزات الرقمية والتي توفر نتائج في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء التنقل.
ستكون تجربة الدردشة الخاصة بـ AI Coach متوفِّرة عبر تطبيق iFIT على الهاتف المحمول. ستظهر التمارين التي يوصي بها AI Coach أيضًا على الشاشة في أجهزة NordicTrack وProForm المختارة، مع دعم لغوي مخصَّص يتناسب مع كل منطقة.
نبذة عن .iFIT Inc
تُعدُّ .iFIT Inc شركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا اللياقة البدنية، حيث تقود الابتكار في مجال اللياقة البدنية المتصلة بهدف مساعدة الناس على عيش حياة أطول وأكثر صحة. ومع مجتمع يضم أكثر من 6 ملايين رياضي حول العالم، تقدِّم iFIT تجارب تمرين غامرة وشخصية سواء في المنزل أو أثناء التنقل أو داخل صالات الألعاب الرياضية. تُقدِّم منصة iFIT المدعومة بمنظومة متكاملة من البرمجيات الخاصة، والأجهزة المبتكرة، والمحتوى الجذاب، تجربة لياقة بدنية متكاملة تنبض بالحياة من خلال مجموعة علاماتها التجارية: NordicTrack، وProForm، وFreemotion، وتطبيق iFIT. من تمارين القلب والقوة إلى الاستشفاء، تمكِّن iFIT الرياضيين من تحقيق أهدافهم في كل مرحلة من رحلتهم نحو اللياقة البدنية. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة iFIT .
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