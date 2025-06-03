صوت تونسي، رؤية عالمية:نورس الهيشري تتألق كنجم جديد في عالم الأناقة والثقافة في دبي

MENAFN - AETOSWire) صوت جديد وجريء يرتفع في مشهد الموضة ونمط الحياة في منطقة الخليج، يحمل في طيّاته أناقة تونس وطموح المستقبل. نورس الهيشري ، المبدعة التونسية وسفيرة العلامات التجارية الصاعدة، تضع بصمتها الفريدة في دبي – ليس فقط كعارضة أزياء، بل كراوية قصص، وجسر ثقافي، ومدافعة عن التمثيل الحقيقي.

وُلدت نورس ونشأت في الحمّامات، قلب تونس المتوسطي، حيث تربّت بين أحضان التقاليد والصمود والجمال. وتقول:“طفولتي كانت مليئة بالإبداع والحرية لأحلم بلا حدود”. هذا الشغف بالخيال والتعبير قادها أولاً إلى أغلفة المجلات في تونس، والآن إلى ساحة الموضة

اليوم، تحمل نورس هذا الشغف إلى الإمارات، حيث تبرز كأحد أبرز الوجوه الواعدة التي تمثل جمال العرب وشمال إفريقيا على الساحة العالمية. بجذورها الأكاديمية وخبرتها في العمل العام، تمزج نورس الذكاء مع الأناقة بكل سلاسة. وتصف صورتها العامة بأنها“جريئة، أنيقة، وغير معتذرة” – انعكاس لمهمتها في كسر الصور النمطية مع التمسك بجذورها.

من دور الأزياء العالمية مثل ديور وفينتي بيوتي إلى علامات تجارية إقليمية تحتفي بالإرث العربي، تسعى نَوْرَس إلى شراكات تعكس قيمها: الأصالة، الشمولية، والتمكين. وتطمح لأن يتجاوز تأثيرها عالم الموضة ليشمل الدفاع عن حقوق المرأة، الصحة النفسية، وإتاحة التعليم للجميع – مؤمنة بأن“الموضة والتأثير يجب أن يكون لهما دائمًا هدف ومعنى”.

منذ انتقالها إلى دبي، تعتبرنورس أن من أكثر تجاربها إلهامًا كان التواصل مع مجتمع دبي الإبداعي المتنوع والداعم. وتقول:“دبي هي المكان الذي تلتقي فيه الموضة والثقافة والطموح. جئت إلى هنا لأتطور ولأكون جزءًا من شيء أكبر”.

وفي رؤيتها المستقبلية، تتطلع نَوْرَس إلى قيادة حملات عالمية تحتفي بالأصوات والثقافات المهمّشة. حلمها الكبير؟ مبادرة عالمية للاحتفاء بالجمال الحقيقي – تسلط الضوء على المواهب من إفريقيا والشرق الأوسط، وتمنحهم منصة عالمية للتألق.

“تونس أعطتني الجذور، ودبي تمنحني الأجنحة. أريد أن أكون الصوت الذي يصل بين التقاليد والمستقبل”، تختم نورس حديثها.

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وفي ظل دخول منطقة الخليج عصرًا جديدًا من الموضة المرتكزة على القيم والرؤى الأوسع، تلمع نورس الهيشري كرمز مشرق لما هو قادم.