  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

2025-06-03 05:14:49
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - فقدت محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أحد أبنائها المخلصين، العميد الركن المتقاعد عمر سعود المشاقبة“أبو عبدالله”، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة إلى مقبرة الهاشمية (الزَّنَيِّة).

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN03062025000151011027ID1109629798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث