الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

خبرني - فقدت محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أحد أبنائها المخلصين، العميد الركن المتقاعد عمر سعود المشاقبة“أبو عبدالله”، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة إلى مقبرة الهاشمية (الزَّنَيِّة).

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

