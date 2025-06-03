الأردن.. محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

خبرني - أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الربطة في تعميم على المحاكم الشرعية اليوم الثلاثاء، أن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص للدائرة لدى التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة والمواطنين.

ودعا الربطة، للتسهيل على المراجعين وتقدير ظروفهم وللارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وكانت دائرة قاضي القضاة قد زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد للتنسيق والمتابعة.