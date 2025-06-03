المتحدث السابق للخارجية الأميركية يقر بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب

خبرني - أثار تصريح أدلى به ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، "جدلا"، بعد أن قال إن إسرائيل ارتكبت "بلا شك" جرائم حرب في قطاع غزة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة بثتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في برنامج البودكاست "Trump 100"، حيث قال ميلر: "أعتقد أنه من المؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".

وأضاف المسؤول الأميركي السابق: "نعم، أعتقد أن هناك جرائم حرب ارتُكبت. لا أعتقد أن هذا الأمر موضع شك حقيقي."

وأشار ميلر، الذي تولى منصب المتحدث باسم الخارجية الأميركية من عام 2023 حتى نهاية ولاية بايدن، إلى أن عناصر في الجيش الإسرائيلي لم يخضعوا للمساءلة على أفعالهم في غزة، قائلاً: "الجنود الإسرائيليون الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات لم يُحاسَبوا، وهذا أمر غير مقبول".

واعتبر أن إدارة بايدن حاولت دفع إسرائيل لاحترام القانون الدولي، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود تردد في فرض العواقب على الانتهاكات المرتكبة.

وتُعد هذه التصريحات من أوضح الإدانات العلنية التي تصدر عن مسؤول أميركي سابق رفيع بشأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة، وتأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لحليفتها تل أبيب.

وقال: "من مهام المتحدث الرسمي أنه ليس متحدثا عن نفسه ولا يعطي رأيه، بل باسم الرئيس والإدارة الأميركية، ويتبنى مواقف الإدارة"، مضيفا "عندما يخرج المتحدث من الخدمة يمكنه ببساطة التعبير عن آرائه الخاصة".

وأتابع "عندما تكون على المنصة فأنت لا تعبر عن رأيك الشخصي. أنت تعبر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة. لم تخلص الحكومة وقتها إلى ارتكاب جرائم حرب، كما لم تخلص إلى ذلك حتى الآن".

وكشف ميلر عن وجود خلافات "كبيرة وصغيرة" داخل إدارة بايدن بشأن العلاقات مع إسرائيل فيما يخص بالحرب على غزة.

وقال: "كانت إدارة بايدن ناقشت في بعض الأحيان ما إذا كان ينبغي قطع الأسلحة عن إسرائيل، رأيتمونا في ربيع 2024 نوقف شحنة قنابل وزنها 900 رطل إلى إسرائيل، لأننا لم نعتقد أنهم سيستخدمونها بالطريقة المناسبة في غزة".

وتابع ميلر: "دارت نقاشات حول ما إذا كان ينبغي تعليق شحنات أسلحة أخرى، ورأيتمونا أحيانا نمتنع عن تسليم أسلحة معينة حتى نتفاوض على استخدامها، لكننا وجدنا أنفسنا في موقف صعب للغاية، خاصة في تلك الفترة التي وصلت بها الأمور إلى ذروتها".

وأضاف ميلر خلال المقابلة "الآن، الأمر الذي أستعيده الآن، والذي سأطرحه دائما على نفسي وأعتقد أن هذا ينطبق على زملائي في الحكومة السابقة عندما قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء الذين لم يرغبوا في هذه الحرب، ولم تكن لهم أي علاقة بها".

وعن مدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب، قال "أعتقد أنه كان بوسعنا"، وأضاف عن رأيه في موضوع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية "لا أعتقد أنها إبادة جماعية، لكنني بلا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".