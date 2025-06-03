المتحدث السابق للخارجية الأميركية يقر بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب

المتحدث السابق للخارجية الأميركية يقر بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب
خبرني - أثار تصريح أدلى به ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، "جدلا"، بعد أن قال إن إسرائيل ارتكبت "بلا شك" جرائم حرب في قطاع غزة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة بثتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في برنامج البودكاست "Trump 100"، حيث قال ميلر: "أعتقد أنه من المؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".
وأضاف المسؤول الأميركي السابق: "نعم، أعتقد أن هناك جرائم حرب ارتُكبت. لا أعتقد أن هذا الأمر موضع شك حقيقي."
وأشار ميلر، الذي تولى منصب المتحدث باسم الخارجية الأميركية من عام 2023 حتى نهاية ولاية بايدن، إلى أن عناصر في الجيش الإسرائيلي لم يخضعوا للمساءلة على أفعالهم في غزة، قائلاً: "الجنود الإسرائيليون الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات لم يُحاسَبوا، وهذا أمر غير مقبول".
واعتبر أن إدارة بايدن حاولت دفع إسرائيل لاحترام القانون الدولي، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود تردد في فرض العواقب على الانتهاكات المرتكبة.
وتُعد هذه التصريحات من أوضح الإدانات العلنية التي تصدر عن مسؤول أميركي سابق رفيع بشأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة، وتأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لحليفتها تل أبيب.
وقال: "من مهام المتحدث الرسمي أنه ليس متحدثا عن نفسه ولا يعطي رأيه، بل باسم الرئيس والإدارة الأميركية، ويتبنى مواقف الإدارة"، مضيفا "عندما يخرج المتحدث من الخدمة يمكنه ببساطة التعبير عن آرائه الخاصة".
وأتابع "عندما تكون على المنصة فأنت لا تعبر عن رأيك الشخصي. أنت تعبر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة. لم تخلص الحكومة وقتها إلى ارتكاب جرائم حرب، كما لم تخلص إلى ذلك حتى الآن".
وكشف ميلر عن وجود خلافات "كبيرة وصغيرة" داخل إدارة بايدن بشأن العلاقات مع إسرائيل فيما يخص بالحرب على غزة.
وقال: "كانت إدارة بايدن ناقشت في بعض الأحيان ما إذا كان ينبغي قطع الأسلحة عن إسرائيل، رأيتمونا في ربيع 2024 نوقف شحنة قنابل وزنها 900 رطل إلى إسرائيل، لأننا لم نعتقد أنهم سيستخدمونها بالطريقة المناسبة في غزة".
وتابع ميلر: "دارت نقاشات حول ما إذا كان ينبغي تعليق شحنات أسلحة أخرى، ورأيتمونا أحيانا نمتنع عن تسليم أسلحة معينة حتى نتفاوض على استخدامها، لكننا وجدنا أنفسنا في موقف صعب للغاية، خاصة في تلك الفترة التي وصلت بها الأمور إلى ذروتها".
وأضاف ميلر خلال المقابلة "الآن، الأمر الذي أستعيده الآن، والذي سأطرحه دائما على نفسي وأعتقد أن هذا ينطبق على زملائي في الحكومة السابقة عندما قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء الذين لم يرغبوا في هذه الحرب، ولم تكن لهم أي علاقة بها".
وعن مدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب، قال "أعتقد أنه كان بوسعنا"، وأضاف عن رأيه في موضوع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية "لا أعتقد أنها إبادة جماعية، لكنني بلا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب".
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