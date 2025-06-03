سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية

سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية
وأكد سعادته، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
بدوره أشاد معالي توميسلاف دونشيف، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبلغاريا، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الابتكار وفي العديد من القطاعات الحيوية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
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