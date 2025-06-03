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سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية

سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية

2025-06-03 05:14:28
(MENAFN- Al-Bayan) التقى سعادة عبدالرحمن أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، معالي توميسلاف دونشيف نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية.

وأكد سعادته، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

بدوره أشاد معالي توميسلاف دونشيف، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبلغاريا، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الابتكار وفي العديد من القطاعات الحيوية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

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