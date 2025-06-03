"صندوق حي دبي للمستقبل" يدعم 190 شركة ناشئة بـ1.65 مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) استعرضت اللجنة الإشرافية لـ((صندوق حي دبي للمستقبل)) خلال اجتماعها السنوي الثالث، استثمارات الصندوق وشراكاته وإنجازاته خلال الفترة الماضية، ورؤيته وخططه المستقبلية لتعزيز منظومة الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال في دبي، وجهوده في توظيف الشراكات مع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ).

ونجح الصندوق الذي يُشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدعم أكثر من 190 شركة ناشئة في مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية الشريكة، وتم جمع أكثر من 1.65 مليار دولار من الالتزامات الاستثمارية من هذه الصناديق حتى نهاية 2024.

واستعرض مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في إطار مستهدفاته الاستثمارية خلال عام 2024، والتي شملت دعم أكثر من 190 شركة ضمن المحفظة الاستثمارية، من خلال الاستثمارات المباشرة و12 مبادرة Fund of Funds بالإضافة إلى جمع أكثر من 1.65 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية عبر الصناديق المدعومة حتى نهاية العام.

كما واصل الصندوق الالتزام بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 )، ما يعزز مكانة الصندوق كرافد رئيسي في تسريع الابتكار وتعزيز التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة.

تبني الابتكار

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: ((تؤكد هذه الإنجازات أهمية الدور المحوري لـ((صندوق حي دبي للمستقبل)) في دعم نمو قطاع الاقتصاد الرقمي في دبي والقائم على تبني الابتكار وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل في كافة القطاعات الرئيسية)).

وبالإضافة إلى أنشطته الاستثمارية وشراكاته المتنوعة، ركز ((صندوق حي دبي للمستقبل)) في عام 2024، على إبراز دور الاستثمارات في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الابتكار القابل للتوسع.

فرص الشراكات

ونشر الصندوق دراسات حول هذا الجانب بالشراكة مع عدد من المؤسسات مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة الصحة بدبي، لاستكشاف فرص شراكات الابتكار التي تتماشى مع أولويات الجهات الحكومية وتطوير الحلول المُوجّهة للشركات الناشئة. كما قاد الصندوق مشاريع تجريبية مع ((نستله)) و((أمازون ويب سيرفيسز)) بهدف تحديد الفرص المُتاحة في مجال تبني التكنولوجيا وتمكين الأعمال.

ويُعد صندوق حي دبي للمستقبل عنصراً فاعلاً في مشهد رأس المال الاستثماري في دولة الإمارات، ويُسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 )، ووضع الأساس لمستقبل تتقاطع فيه الخبرات المتخصصة في رأس المال الاستثماري مع السياسات والتنظيمات المتطورة لدعم النمو المستدام وتعزيز التأثير العالمي. ويعكس ذلك التزام الصندوق الأوسع بتحويل رأس المال إلى أثر ملموس، يشمل ليس فقط العوائد المالية، بل أيضاً القيمة التشغيلية والرؤى الاستراتيجية والقدرة على الابتكار لدى جميع الجهات الفاعلة في اقتصاد المستقبل بالمنطقة.

ومع إعلان دولة الإمارات تخصيص العام 2025 ((عام المجتمع))، جدّد صندوق حيّ دبي للمستقبل التزامه ببناء جسور متينة في مجال الابتكار بين المؤسسين والممولين والشركات الناشئة والجهات التنظيمية والأسواق الإقليمية والعالمية.

دفع النمو

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عضو لجنة الإشراف على صندوق حي دبي للمستقبل: ((يُسهم الصندوق من خلال المشاريع الاستثمارية بترسيخ مكانة دبي رائداً عالمياً في الابتكار، وسنواصل تعزيز التعاون مع شركائنا العالميين الملتزمين أيضاً بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي)).

وسيركز ((صندوق حي دبي للمستقبل)) في 2025 على توسيع نطاق توظيف الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للصناديق والاستثمارات المشتركة التي تدعم بناء منظومة الابتكار والمرونة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع منصات تجمع كبار رواد الأعمال والشركات الناشئة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

المشاريع النوعية

وقال نادر البستكي العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل: ((حقق الصندوق العديد من الإنجازات البارزة خلال 2024، ونجح بتوسيع نطاق استثماراته وشراكاته، وسنواصل العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية ودعم الاستراتيجيات الوطنية والمبتكرين وأصحاب المشاريع النوعية والهادفة، وتعزيز مرونة منظومة الابتكار وريادة الأعمال ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة عالمية لتوظيف الفرص المستقبلية)).