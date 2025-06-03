أسهم أوروبا تتعافى بمكاسب كبيرة متجاوزة استمرار الضبابية التجارية

MENAFN - Al-Bayan) تعافت الأسهم الأوروبية الثلاثاء وسط مكاسب أوسع نطاقاً، في حين يواصل المستثمرون مراقبة حدوث أي تطورات على جبهة السياسة التجارية الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ شهر يونيو بانخفاض طفيف.

ولا يزال هناك بعض التفاؤل بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر التجاري، حتى مع استمرار حذر المستثمرين بشأن مستقبل الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضها ترامب.

وكانت إدارة ترامب طلبت من محكمة الاستئناف وقف حكم قضائي ثان أثار عقبات قانونية أمام فرض الرسوم في وقت تضغط فيه على الدول لتقديم أفضل عروضها التجارية بحلول غداً الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم بنك يو.بي.إس 3.3% بعد رفع شركة جيفريز سهم البنك إلى ((شراء)).

وتراجع سهم يوليوس باير 1.9%.

وأعلن البنك السويسري مزيداً من إجراءات توفير التكاليف التي تصل إلى 130 مليون فرنك سويسري (159.02 مليون دولار) بحلول 2028.