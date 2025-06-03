أسهم أوروبا تتعافى بمكاسب كبيرة متجاوزة استمرار الضبابية التجارية

أسهم أوروبا تتعافى بمكاسب كبيرة متجاوزة استمرار الضبابية التجارية
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن بدأ شهر يونيو بانخفاض طفيف.
ولا يزال هناك بعض التفاؤل بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر التجاري، حتى مع استمرار حذر المستثمرين بشأن مستقبل الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضها ترامب.
وكانت إدارة ترامب طلبت من محكمة الاستئناف وقف حكم قضائي ثان أثار عقبات قانونية أمام فرض الرسوم في وقت تضغط فيه على الدول لتقديم أفضل عروضها التجارية بحلول غداً الأربعاء.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وارتفع سهم بنك يو.بي.إس 3.3% بعد رفع شركة جيفريز سهم البنك إلى ((شراء)).
وتراجع سهم يوليوس باير 1.9%.
وأعلن البنك السويسري مزيداً من إجراءات توفير التكاليف التي تصل إلى 130 مليون فرنك سويسري (159.02 مليون دولار) بحلول 2028.
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