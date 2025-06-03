"الإمارات للألمنيوم" تختبر تقنية حديثة قابلة للارتداء

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن اختبار تقنية مبتكرة قابلة للارتداء ضمن برنامجها السنوي ((تغلب على الحرارة))، الذي يهدف للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة بين موظفيها خلال فصل الصيف.

وتشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على أي شخص يعمل في المناطق المكشوفة خلال أشهر الصيف الحارة في المنطقة، وتسبب الوفاة في حال عدم معالجتها. ويعمل موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة في بيئة صناعية تولد درجات حرارة عالية. ورغم ذلك، تُعدّ الشركة رائدة عالمياً في مكافحة الأمراض المرتبطة بالحرارة، حيث لم تُسجّل أي إصابة منذ 2021.

وتُجري شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2022 تجارب على تقنيات مبتكرة قابلة للارتداء، تهدف إلى مراقبة الحالة الصحية للموظفين خلال فصل الصيف. وصُممت هذه التقنيات الحديثة لتناسب البيئات الصناعية الصعبة، مثل المصاهر، حيث تعزز من دقة تحديد المواقع وتحسين الاتصال، مع إمكانية إرسال البيانات بشكل فوري ومستمر، ما يتيح للمشرفين وفرق السلامة الاطلاع السريع على الحالة الصحية. كما تصدر هذه التقنية إشعارات تلقائية بفترات العمل والراحة في حال تجاوز درجة حرارة الجسم حداً معيناً.

مبادرة سنوية

ويُعد برنامج ((تغلب على الحرارة)) التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة سنوية تمتد خلال أشهر الصيف لمكافحة الإجهاد الحراري والوقاية التامة من الأمراض المرتبطة بالحرارة. وقد استمرت هذه المبادرة لأكثر من عقد من الزمان لرفع مستوى الوعي بين موظفي الشركة بالعلامات المبكرة للإجهاد الحراري لديهم ولدى زملائهم مع تمكينهم وتجهيزهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إضافة إلى ذلك، وفّرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هذا العام وحدات تبريد الجسم في المراكز الطبية التابعة لها وبعض المناطق في مواقعها في جبل علي والطويلة. وتوفر هذه الوحدات تبريداً سريعاً لكامل الجسم دون أي تدخلات جراحية، لتعزيز السلامة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

جهود جماعية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تُعد الأمراض المرتبطة بالحرارة من أبرز التحديات التي نواجهها في منطقتنا. ومع بداية كل صيف، نحرص على تعزيز الجهود الجماعية للوقاية من الإصابات الناتجة عن الحرارة، وقد حققنا نتائج ملموسة بفضل تضافر الجهود بين مختلف الفرق. ونتطلع إلى مواصلة تطوير برنامج ((تغلب على الحرارة)) من خلال الاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة)).

وتشمل حملة ((تغلب على الحرارة)) التي أطلقتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فحوصات للموظفين لقياس نسبة ترطيب الجسم قبل مناوبات العمل وخلالها، بالإضافة إلى منحهم فترات راحة منتظمة والاغتسال لتبريد الجسم. وتنتشر مقصورات الاغتسال ووحدات الشرب وأجهزة الثلج ووحدات تكييف الهواء المتنقلة في مواقع الشركة لمساعدة الموظفين على الحفاظ على برودة أجسامهم طوال اليوم.

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لم تسجل في عام 2024 أي إصابة مرتبطة بالحرارة خلال الصيف، وذلك للعام الثالث على التوالي. وكانت آخر حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة المسجلة لدى الشركة في العام 2021 عندما احتاج موظفان إلى العلاج في المراكز الطبية التابعة للشركة، وتم علاجهما من الجفاف وتعافيا تماماً في غضون بضع ساعات.