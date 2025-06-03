أحمد بن شعفار يمثل المنطقة في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق

MENAFN - Al-Bayan) يواصل أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أداء دوره العالمي من خلال احتفاظه بعضويته الفخرية في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA ) للمرة السابعة على التوالي، وهي الجهة الأبرز عالمياً في مجال طاقة المناطق وذلك في تأكيد جديد على المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع تبريد المناطق.

ويمثل استمرار عضوية بن شعفار في مجلس إدارة الجمعية تقديراً لمساهماته الكبيرة في تطوير قطاع تبريد المناطق محلياً وعالمياً، ودوره المحوري في نقل أفضل الممارسات من دولة الإمارات إلى المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الحلول المستدامة للتبريد.

وتُعد الخطوة امتداداً لمسيرة طويلة من الشراكة والتعاون بين بن شعفار والجمعية الدولية لطاقة المناطق، والتي شهدت خلالها الصناعة تحولات جوهرية نحو الكفاءة والاستدامة، حيث لعبت خبراته القيادية دوراً محورياً في صياغة السياسات، وتوجيه دفة النقاشات الاستراتيجية، وبناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى العالم.

تمكين المجتمعات

وقال أحمد بن شعفار: ((يشرفني أن أواصل خدمة قطاع تبريد المناطق من خلال هذه العضوية، التي أعتبرها مسؤولية إضافية لتعزيز دور منطقتنا في تشكيل مستقبل الطاقة المستدامة. إن تبريد المناطق أصبح اليوم ضرورة بيئية واقتصادية، ودوري في الجمعية هو استمرارية لالتزامنا في تمكين المجتمعات من خلال حلول مبتكرة وصديقة للبيئة)).

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى حلول تبريد فعالة وموفرة للطاقة، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تسهم تقنيات تبريد المناطق في تقليل البصمة الكربونية، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل.

يُذكر أن الجمعية الدولية لطاقة المناطق، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تضم في عضويتها نخبة من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً في نشر المعرفة، وتشجيع تبني أنظمة التبريد والتدفئة المركزية كجزء من التحول نحو مدن أكثر استدامة.

وبهذا التعيين، يواصل أحمد بن شعفار إعلاء اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، مؤكداً التزام القيادة الرشيدة في الدولة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في رسم مستقبل القطاعات الحيوية على مستوى العالم.