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وفاة طفلة و69 إصابة بسبب الذعر عقب زلزال مرمريس في تركيا

وفاة طفلة و69 إصابة بسبب الذعر عقب زلزال مرمريس في تركيا

2025-06-03 03:06:24

خبرني - أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الثلاثاء، وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في منطقة فتحية، بعد إصابتها بنوبة هلع أعقبت الزلزال الذي ضرب منطقة مرمريس في ولاية موغلا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف الوزير أن الزلزال لم يسفر عن انهيار أي مبانٍ، لكن الهلع الذي تسبّب به أدى إلى إصابة 69 شخصًا، معظمهم نتيجة القفز من أماكن مرتفعة أثناء محاولتهم الهروب لحظة وقوع الزلزال.

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