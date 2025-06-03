2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

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عمان 3 حزيران (بترا) - سيف الدين صوالحه – واصلت صادرات غرفة صناعة عمان، حالة النمو المتصاعدة التي بدأت تعيشها منذ بداية العام الحالي 2025، ما يشير لقدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات، وتعزيز حضورها بالأسواق التصديرية.

ونمت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2025، بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 2.849 مليار دينار مقابل 2.540 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، حيث انخفضت بنسبة 14 و 9.2 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية الثمانية الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة بلغت 86.7 بالمئة، وأقلها الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5 بالمئة.

وكالمعتاد، استحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.635 مليار دينار.

وبينت المعطيات الإحصائية أن صادرات الغرفة إلى الهند ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 14.7 بالمئة، مسجلة نحو 395 مليون دينار، مقابل 344 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الغرفة إلى الشقيقة السعودية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 7.2 بالمئة، مرتفعة إلى 352 مليون دينار، مقابل 328 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات الإحصائية، سجلت صادرات صناعة عمان إلى العراق، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 4.8 بالمئة، مرتفعة إلى 381 مليون دينار، مقابل 363 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، سجلت صادرات صناعة عمان للولايات المتحدة الأميركية تراجعا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 5.1 بالمئة، منخفضة إلى 507 ملايين دينار، مقابل 534 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنها بقيت أكثر الدول استقبالا لصادرات الغرفة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 302.1 بالمئة، حيث بلغت نحو 114 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 69 مليون دينار، مقابل 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، جاءت البلدان العربية بالمقدمة بقيمة 1.396 مليار دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية نحو 566 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 528 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 148 مليون دينار، والدول الأفريقية 82 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 79 مليون دينار، وأميركا الجنوبية 20 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 27 مليون دينار.وتوزعت صادرات الغرفة خلال نفس الفترة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 610 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 532 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 444 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 247 مليون دينار.وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 130 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 102 مليون دينار والإنشائية 87 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 8 ملايين دينار.يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.