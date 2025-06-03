تربويون: نقلة نوعية في التعليم تركز على الارتقاء بالمعلم والنهوض بقدرات الطلبة

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اربد 3 حزيران (بترا) - محمد المومني - أكد خبراء تربويون ان التعليم في الأردن يشهد نقلة نوعية واهتماما حكوميا غير مسبوق يرتكز على الارتقاء بواقع التعليم والنهوض بقدرات الطلبة وتحسين البيئة المدرسية وسط تعزيز القيم الوطنية والهوية الجامعة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان حزمة الإجراءات التحسينية التي تستهدف القطاع التربوي تصب في مصلحة نهوض التعليم والتركيز على مكانة الطالب والمعلم في العملية التعليمية، مشددين على ان هذه الخطوة كانت مرتقبة نتاج الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء التي تركز على تشخيص الواقع والمبادرة بالحلول الفورية لمواصلة النهضة التعليمية في المملكة.







وأكّدوا أن منح المعلم المكانة التي يستحقها وتقدير دوره في العملية التعليمية يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة التعليم، لا سيما من خلال تحسين ظروفه المعيشية، مما يعزز عطاءه وإخلاصه، ويسهم بتحقيق الرؤى الحكومية الهادفة إلى تطوير المدرسة كمؤسسة تُنمّي المعارف والمهارات الحياتية لدى الطلبة، وتُعزّز القيم الوطنية والانتماء للوطن وقيادته.وأشادوا بإعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة الإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بواقع التعليم وتحسين ظروف المعلمين، والتي تعتبر انطلاقة نحو النهضة المرتقبة لتحسين الواقع التعليمي في المملكة، مثمنين الخطة الإصلاحية المتكاملة التي تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية وجميعها عناصر أساسية لتعزيز المنظومة التعليمية بدعائم التطور والإصلاح ترجمة للرؤية الملكية للتربية والتعليم التي تستند إلى الإيمان الراسخ بأنه من مسؤوليات الدولة الأصيلة من حيث جودة نوعيته وعدالة فرصه.







وقال مدير تربية لواء بني كنانة الدكتور زياد الجراح ان تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن التعليم أولوية وطنية وأن الاهتمام بالمعلم وتطوير البيئة التعليمية يعكس توجهاً استراتيجياً نحو بناء جيل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متغيرات العصر.

وأوضح أن تأكيد رئيس الوزراء على تحسين واقع التعليم يعزز من ثقة العاملين في الميدان التربوي، خاصة ان التركيز على تحسين الواقع المعيشي للمعلم يبعث برسالة دعم وتحفيز لكل معلم ومعلمة يبذلون الجهد في بناء مستقبل الأجيال الصاعدة لمجد هذا الوطن، مؤكداً أن النهوض بالتعليم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار الحقيقي في المعلم، وتوفير الموارد اللازمة للمدارس.

من جانبه، قال المدير الإداري والمالي في مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية الدكتور خالد سلامة بني عامر إن التوسع في الأبنية المدرسية خطوة بالاتجاه الصحيح، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة الصفية العالية، مبينا انها بحاجة لربطها بتوزيع عادل وفعّال للمعلمين والمصادر التعليمية.واكد ان واقع البنية التحتية التعليمية في الأردن بحاجة ماسة إلى بناء مدارس جديدة لتخفيف الاكتظاظ في بعض المدارس خاصة في المحافظات الكبرى ومناطق النمو السكاني المتسارع، داعيا إلى تحسين المرافق الأساسية في المدارس القائمة، مثل المختبرات والمكتبات والمرافق الصحية.وأشار بني عامر الى اهمية الاهتمام الحكومي بالارتقاء بالواقع التعليمي والبنية التحتية وهو ما يشير الى إعطاء التعليم حقه المشروع تلبية لمسارات التطور والنهضة التكنولوجية ومسارات الإصلاح التي تتبناها الدولة برؤية عميقة وشمولية، مؤكدا أن التحول نحو التعليم الرقمي يتطلب تجهيز المدارس بالبنية التحتية التكنولوجية المناسبة والتركيز على المرافق الداعمة لهذا التحول الى جانب وجود خطة مستدامة للصيانة الدورية تضمن استمرارية كفاءة هذه البنية على المدى البعيد.من جهته، أكد رئيس قسم الاشراف في مديرية تربية قصبة اربد فراس مقدادي أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم قطاع التربية والتعليم تمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراكاً حقيقياً لأهمية النهوض بالعملية التعليمية بكامل عناصرها، وفي مقدمتها المعلم، مضيفا أن التركيز على تحسين بيئة التعليم وتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين يشكل أساساً لأي إصلاح حقيقي ومستدام في هذا القطاع الحيوي.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى برامج عملية ملموسة تضمن تمكين المعلمين مهنياً وتحفزهم وتعزز مكانتهم كركيزة أساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.بدوره، قال أستاذ تطوير المناهج في جامعة جدارا الدكتور شامان معابرة ان حزمة الإجراءات الحكومية لتطوير التعليم تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المناهج بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، وان إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يتطلب مناهج مرنة، تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم الذاتي بدلاً من الحفظ والتلقين.وأضاف ان الواقع التعليمي والتربوي في الأردن يتطلب مناهج تحاكي الواقع وتشجع الطلبة على الاستكشاف والتجريب خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والبرمجة بصفتها من المجالات الرائدة على صعيد انشاء التطبيقات وبناء العالم الرقمي، مشددا على ان أي تطوير حقيقي يجب أن يطال بنية المناهج نفسها من حيث المحتوى والأهداف وطرق التقييم، بما يجعلها متوافقة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي، كما يجب أن نربط المناهج بسياقها الوطني بحيث تظل محافظة على الهوية الثقافية مع الانفتاح على المهارات العالمية التي اوجدها المجتمع العالمي.ودعا المعابرة الى أن تكون المناهج هي الحاضنة الأولى للمهارات في ظل التركيز على مكانة الذكاء الاصطناعي كعنصر أساس في التعليم، من خلال وحدات دراسية تفاعلية ومشاريع تطبيقية وشراكة حقيقية بين وزارة التربية ووزارتي الاقتصاد الرقمي والتعليم العالي وهذا ما اظهره رئيس الوزراء من خلال الاشارة لحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة للدلالة على حجم الخطوات المقبلة والتحديثات الضرورية التي يجب إدخالها في المسار التعليمي.وأكدت مديرة مدرسة ارحابا الثانوية للبنات الدكتورة رانيا الديك أهمية توجيه رئيس الوزراء بإصدار تعليمات لضبط الدوام المدرسي باعتبارها رافداً مهماً في بناء الشخصية والانضباط لدى الطالب وتحتاج الى تكاتف لتدريب المعلمين والمشرفين لضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها التربوية، مشيرة إلى ان الهوية الوطنية تترسخ عبر بناء القيم وادماجها في المناهج والنشاطات بصورة تفاعلية تعكس مدى الانتماء والولاء بصفتها سلوكا وعقيدة يظهرها الطالب بالالتزام والانضباط قبل التعلم.وأضافت انه في ضوء الجهود الوطنية للنهوض بالتعليم ومع تزايد التحديات الثقافية والاجتماعية في العصر الحالي بات تعميق الهوية الوطنية لدى الطلبة الأردنيين أولوية تربوية ملحة تحتاج إلى منهجية مدروسة وشاملة، وهو الجانب الذي ركز عليه وزير التربية والتعليم في زيارته الأخيرة للمدرسة، مؤكدة ان التربية والانتماء وتعزيز الهوية الوطنية ليست مواد دراسية فقط بل هي ممارسة حياتية تتشكل عبر المدرسة وترسخها الأسرة ويعززها المجتمع.وبين المعلم في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة مادبا الدكتور علي الدهامشة ان توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالقطاع التربوي جاءت بهدف توفير بيئة تربوية آمنة لجميع العاملين مع التركيز المحوري على المعلم وتحسين ظروفه المعيشية ايمانا منه بأهمية وقدسية دور المعلم، مشيرا إلى ان هذه الإجراءات لم تكن مجرد كلمات عامة بل كانت خطوات اجرائية تلامس واقع المعلم.ولفت إلى أن حزمة الإجراءات تساهم بشكل فاعل في تخفيف الظروف المعيشية الصعبة من كلف الانفاق والتعليم الجامعي للأبناء والسكن وغيرها والتي تنعكس على دور وأداء المعلم بشكل إيجابي، مؤكدا ان هذه المبادرة اثبتت أولوية المعلم في العملية التعليمية وفي مسيرة الدولة التنموية للارتقاء بمستوى التعليم وترسيخ دعائم التقدم في مستوياته كافة.