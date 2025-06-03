شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
غزة 3 حزيران (بترا) - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
واستشهد أربعة فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية المتواصل على وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي الأمل غربي مدينة خانيونس.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش /اص
03/06/2025 09:23:48
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