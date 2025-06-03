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شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

2025-06-03 03:05:41
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 حزيران (بترا) - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
واستشهد أربعة فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية المتواصل على وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي الأمل غربي مدينة خانيونس.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش /اص
03/06/2025 09:23:48

MENAFN03062025000117011021ID1109629387

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