بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 3 حزيران (بترا) - بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها بصورة أساسية "لي جيه ميونغ" المرشح عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، و"كيم مون سو" المرشح من حزب سلطة الشعب المحافظ.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44391871 ناخبًا، في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.
ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورا دون فترة انتقالية، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات مساء اليوم، في 254 مركزا للفرز.
وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أما في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44391871 ناخبًا، في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.
ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورا دون فترة انتقالية، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات مساء اليوم، في 254 مركزا للفرز.
وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أما في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب