بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا) - بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها بصورة أساسية "لي جيه ميونغ" المرشح عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، و"كيم مون سو" المرشح من حزب سلطة الشعب المحافظ.ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 44391871 ناخبًا، في 14295 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.ويتولى الرئيس الجديد منصبه فورا دون فترة انتقالية، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات مساء اليوم، في 254 مركزا للفرز.وبحسب قانون انتخاب المسؤولين العموميين، تبدأ ولاية الرئيس الجديد عادة في منتصف ليل اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أما في حالة الانتخابات الرئاسية التي تجري بسبب شغور منصب الرئاسة، فإن ولاية الرئيس الجديد تبدأ فور إعلان فوزه بالانتخابات.