عين على القدس يناقش تجاوزات الاحتلال في الأقصى ومحاولتهم السيطرة عليه

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 3 حزيران (بترا) - ناقش برنامج "عين على القدس" الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من تجاوزات خطيرة من قبل المتطرفين اليهود وأعضاء من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والكنيست الإسرائيلي، بحماية شرطة الاحتلال، ضمن محاولتهم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى توسع حكومة الاحتلال في سياستها الاستيطانية في مدينة القدس، في سعيها لتهويد المدينة وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.

وعرض تقرير البرنامج المعد في القدس مشاهد لاقتحام الآلاف من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، ومنهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال للصحفيين من أمام قبة الصخرة المشرفة : "أصبح من حق المتطرفين اليهود أداء طقوسهم التلمودية في الأقصى بكل حرية"، فيما ظهر أحد أبرز المقتحمين، عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، وهو يقول: "إن كل رضيع في غزة هو عدو لنا"، في تحريض مباشر منه على إبادة الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاقتحامات جاءت بالتزامن مع عقد الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة لمناقشة ما أسموه "حرية العبادة في جبل الهيكل"، حيث تناولت هذه الجلسة مطالبات بتمكين اليهود من أداء صلواتهم في المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، محمد الأشهب، إن الأسبوع الماضي شهد اقتحامات مجموعات كبيرة من المتطرفين اليهود وأعضاء من الحكومة لباحات المسجد الأقصى، وخصوصا يوم الاثنين، في ذكرى ما يعرف بـ"يوم توحيد القدس"، حيث قاموا بالكثير من التجاوزات الخطيرة في المسجد، وقاموا بأداء الصلوات التلمودية والرقص والغناء ورفع الأعلام الإسرائيلية داخل باحاته.

وأشار الأشهب إلى أن كل ذلك جاء وسط تصريحات مباشرة مستفزة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتشجيعهم على اقتحام المسجد، وتأكيدهم على أن الصلاة داخل باحات المسجد أصبحت مسموحة، في تغيير واضح للوضع الديني والتاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون القدس، الدكتور أمجد الشهابي، أن الشرطة الإسرائيلية متواطئة مع المستوطنين اليهود في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوسهم الدينية داخل باحاته، لافتا إلى أن هؤلاء لا يمكن لهم القيام بذلك دون أخذ "الضوء الأخضر" من الحكومة، التي تسعى إلى السيطرة على المسجد خطوة بخطوة، عن طريق فرض "الأمر الواقع".

وأشار إلى أنهم قاموا أمس بمحاولة إدخال الخبز المغطس بالخمر والقرابين الحيوانية إلى باحات المسجد، ما يدل على خطورة الوضع، وبأنهم اتخذوا قرارا نحو التقدم في مسألة "هدم المسجد الأقصى".

وأوضح الشهابي أن الصلوات الجماعية التي يقوم بها اليهود وتجمعهم بين المصلى المرواني وباب الرحمة من المرجح أن تكون تمهيدا لبناء وفرض كنيس يهودي "غير مسقوف" حتى الآن، محذرا من أن سعيهم لتهويد المسجد الأقصى مرتبط، بحسب "ردات الفعل" والوضع في قطاع غزة، بحيث أنهم يستمرون بغياب ردات الفعل.

وأضاف أن هناك استباحة شبه كاملة لمدينة القدس، تتمثل بزيادة وتيرة الاستيطان فيها بشكل غير مسبوق، مع وجود تعهدات كثيرة من حكومة الاحتلال ببناء المزيد من المستوطنات، خصوصا في منطقة الشيخ جراح، حيث أن هناك مخططات لبناء عدد كبير من المباني والمراكز للمستوطنين، كما بدأ العمل بمشروع كبير في "عطروت"، في المنطقة التي كانت تعرف سابقا بمطار القدس، يتضمن بناء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع ضخم تم الإعلان عنه اخيرا ويهدف إلى ضم 22 مستوطنة خارج حدود بلدية القدس إلى داخلها، ومنها مستوطنة معاليه أدوميم، التي تعد أكبر مستوطنة في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الهدف من هذا المشروع هو زيادة أعداد اليهود داخل مدينة القدس من أجل ترجيح كفة العامل الديموغرافي فيها، بالتزامن مع زيادة التعقيدات أمام الفلسطينيين في الحصول على تراخيص البناء الجديدة، ما سيؤدي إلى تفتيت المناطق السكانية في مدينة القدس وعزلها بشكل كبير عن الضفة الغربية.

من جهته، قال الباحث والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، إن الولايات المتحدة بإدارتها الحالية أعطت الضوء الأخضر للمشروع الاستيطاني الحالي، ما يعد "صمتا" على ما يجري داخل الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن إسرائيل أصبحت "لا تأبه" للقانون الدولي ولما يجري في الخارج، في ظل عدم وجود آلية رادعة لمخططاتهم التي أصبحوا الآن يقومون بها بعد أن كانت شعارات يهتفون بها في الماضي.

ونوه جبارين إلى أن العلاقة بين نتنياهو والائتلاف الحكومي متوافقة، وتتمثل في تبادل المصالح، حيث يمثل بن غفير وسموتريتش الأيديولوجية الدينية، ويحصلون على ما يريدون مقابل دعم قرارات نتنياهو السياسية، فهم يريدون المسجد الأقصى كاملا، ما يعني أنهم لا يتعاطون السياسة بتواجدهم داخل المستوى السياسي، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية أصبحت رهينة لهذه الأيديولوجية.

--(بترا)

أ ن/ ا ص / س س

03/06/2025 09:01:53