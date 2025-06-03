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3301 طن من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

3301 طن من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

2025-06-03 03:05:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء،3301طن، منها 2580 طن خضار، و581 طن فواكه، و 138طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا ، والبصل الناشف بين 10و22قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 6و 15قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 25و 50قرشا، والزهرة بين 8و 20قرشا، والليمون بين 100و 150قرشا، والموز البلدي بين 60و 90 قرشا.
--(بترا)
رح /ا ص / س س
03/06/2025 08:56:53

MENAFN03062025000117011021ID1109629384

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