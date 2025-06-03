3 مدربين جدد أمام اختبار صعب في تصفيات آسيا للمونديال

MENAFN - Al-Bayan) سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على ثلاثة من المدربين الجدد للمنتخبات الوطنية لكل من الإمارات، وقطر، والعراق، والذين تنتظرهم مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك مع تبقي جولتين حاسمتين“التاسعة والعاشرة” في مشوار التأهل المباشر.

وقال الاتحاد الآسيوي، في تقرير له قبل انطلاق الجولة التاسعة الخميس المقبل، إن منتخب الإمارات الساعي إلى التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، أنهى تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو بينتو بعد الجولة الثامنة بأيام قليلة، وأتم تعيين كوزمين أولاريو بديلاً له، وذلك بعد أن اختتم المدرب الروماني مسيرته الناجحة في الأندية الإماراتية بإحرازه لقب دوري أبطال آسيا الثاني 2 مع نادي الشارقة، وهو اللقب السادس عشر له خلال فتراته التدريبية مع ثلاثة أندية بالإمارات.

وقال المدرب كوزمين: " لدي مهمة صعبة للغاية، أعلم حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقي، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة منتخب الإمارات إلى الحدث العالمي".

وكذلك كان المنتخب القطري هو المنتخب الثاني في المجموعة الأولى الذي شهد تغييراً على مستوى القيادة الفنية، إذ تولى الإسباني جولين لوبيتيجي المهمة خلفاً لمواطنه لويس غارسيا.

ويكمن التحدي الأول للمدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد في ضمان تأهل قطر - بطلة كأس آسيا في آخر نسختين - إلى الملحق القاري، بعدما فقدت فرصة التأهل المباشر.

أما المدرب الثالث الجديد، الذي يسعى لقيادة فريقه نحو التأهل، فهو غراهام أرنولد، الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب العراقي، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وتعرض المنتخب العراقي لخسارة بنتيجة 1-2 أمام منتخب فلسطين ضمن الجولة الثامنة، ما قلّص من فرصه في التأهل المباشر إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، لكنّه لا يزال يملك حظوظاً جيدة، خاصة وأنه سيواجه منتخب الأردن صاحب المركز الثاني ضمن الجولة الأخيرة.

وقبل ذلك، يتعين على العراق أن يحقق نتيجة إيجابية أمام جمهورية كوريا يوم الخميس المقبل.