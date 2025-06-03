مايكروسوفت تشطب مئات الوظائف بعد تسريح 6000 موظف في الشهر الماضي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مايكروسوفت تشطب مئات الوظائف بعد تسريح 6000 موظف في الشهر الماضي
(MENAFN- Al-Bayan) قالت مصادر مطلعة إن إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة أبلغت أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم.
ياتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة.
وفي يونيو الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت 228 ألف موظف. وفي يناير 2023 سرحت الشركة حوالي 10 آلاف موظف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب