مايكروسوفت تشطب مئات الوظائف بعد تسريح 6000 موظف في الشهر الماضي

MENAFN - Al-Bayan) قالت مصادر مطلعة إن إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت قررت شطب مئات الوظائف بعد أسابيع من تنفيذ أكبر جولة شطب وظائف منذ سنوات، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على خفض النفقات، مع استمرار الاستثمار الكثيف في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة أبلغت أمس أكثر من 300 موظف بشطب وظائفهم.

ياتي ذلك بعد إعلان الشركة الشهر الماضي شطب 6000 وظيفة.

وفي يونيو الماضي بلغ إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت 228 ألف موظف. وفي يناير 2023 سرحت الشركة حوالي 10 آلاف موظف