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خلال فعالية "تواصل مع تركيا: إيجة" الخطوط الجوية التركية تجمع رواد ومتخصصين في قطاع السياحة في إزمير
(MENAFN- Ogilvy) تواصل الخطوط الجوية التركية دورها في جمع أصحاب المصلحة في قطاع السفر والسياحة للترويج للكنوز الثقافية الغنية في تركيا، مستفيدةً من مكانتها المتميزة كناقل وطني. وفي هذا الإطار، أُقيمت النسخة الثانية من سلسلة فعاليات "تواصل مع تركيا" في مدينة أفسس التاريخية بإزمير، المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك تعزيزًا للتبادل الثقافي والترويج للمواقع التاريخية في البلاد.
وقبيل انطلاق الحدث في إزمير، استضافت الخطوط الجوية التركية نحو 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات السياحة من 90 مدينة حول العالم. وشملت الزيارة برامج ميدانية في مدينتي أفيون ودينيزلي، بهدف تسليط الضوء على الكنوز الثقافية والطبيعية غير المُكتشفة في تركيا، وتعزيز جاذبية هذه الوجهات على خارطة السياحة العالمية.
وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، البروفسير أحمد بولات: "نتوجّه بجزيل الشكر إلى جميع أصحاب المصلحة، ووكالات السفر، والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم الذين شاركوا في هذه الفعالية المميزة. سنواصل الترويج للمعالم التركية الثقافية الغنية، وتسليط الضوء على معالمها التاريخية والمعاصرة، فإن مساهماتهم تُمثّل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه المهمة".
انطلقت فعاليات "تواصل مع تركيا" لأول مرة في نيويورك عام 2022، بهدف تعزيز المكانة العالمية للعلامة التجارية التركية ودعم السياحة الإقليمية. ويتواصل تنظيم هذه الفعاليات في مختلف أنحاء العالم، وكان آخرها في أوساكا في أبريل 2025. وفي عام 2024، تم جمع مئات من الرؤساء التنفيذيين في وكالات السياحة في إسطنبول لاستكشاف غنى العروض السياحية التي تقدّمها تركيا.
وقبيل انطلاق الحدث في إزمير، استضافت الخطوط الجوية التركية نحو 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبرز شركات السياحة من 90 مدينة حول العالم. وشملت الزيارة برامج ميدانية في مدينتي أفيون ودينيزلي، بهدف تسليط الضوء على الكنوز الثقافية والطبيعية غير المُكتشفة في تركيا، وتعزيز جاذبية هذه الوجهات على خارطة السياحة العالمية.
وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، البروفسير أحمد بولات: "نتوجّه بجزيل الشكر إلى جميع أصحاب المصلحة، ووكالات السفر، والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم الذين شاركوا في هذه الفعالية المميزة. سنواصل الترويج للمعالم التركية الثقافية الغنية، وتسليط الضوء على معالمها التاريخية والمعاصرة، فإن مساهماتهم تُمثّل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه المهمة".
انطلقت فعاليات "تواصل مع تركيا" لأول مرة في نيويورك عام 2022، بهدف تعزيز المكانة العالمية للعلامة التجارية التركية ودعم السياحة الإقليمية. ويتواصل تنظيم هذه الفعاليات في مختلف أنحاء العالم، وكان آخرها في أوساكا في أبريل 2025. وفي عام 2024، تم جمع مئات من الرؤساء التنفيذيين في وكالات السياحة في إسطنبول لاستكشاف غنى العروض السياحية التي تقدّمها تركيا.
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