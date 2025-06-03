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مظاهر حصرية وغيرها الكثير في تعاون جديد بين Honour of Kings وشخصيات Sanrio
(MENAFN- Active DMC) 02 يونيو 2025 - تعود لعبة Honor of Kings بتعاون جديد مع شخصيات Sanrio المحبوبة، في شراكة تبدأ اليوم وتستمر حتى 23 يونيو. ويقدم هذا التعاون ميزات مستوحاة من شخصيتي سينامورول (Cinnamoroll) وكورومي (Kuromi)، ليدخل السعادة إلى قلوب اللاعبين في جميع أنحاء العالم.
مظاهر حصرية لفعالية التعاون
يمكن للاعبين، خلال فترة التعاون، الحصول على مظاهر محدودة الإصدار، تشمل الشخصيات المميزة من عالم Sanrio، والتي تتضمن ما يلي:
● مظهر ياريا - سينامورول (Cinnamoroll) (متوفر خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 30 مايو)
● خلفية سينامورول (Cinnamoroll) (متوفرة خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 30 مايو)
● مظهر أنجيلا - كورومي (Kuromi) (متوفر خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 6 يونيو)
● خلفية كورومي (Kuromi) (متوفرة خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 6 مايو)
شيد قصر أحلامك
تستلهم هذه الفعالية أسلوب الألعاب اللوحية، حيث يكون على اللاعبين إتمام مهام يومية للحصول على رمية نرد والتقدم على لوح اللعب. وتتيح المربعات المميزة اللاعبين بناء "قصر" من المستوى الأول، ثم يمكنهم تحسين مستوى القصر للحصول على نقاط إضافية، يمكن استبدالها بمكافآت ذات طابع خاص بالتعاون، وتشمل:
● استدعاء
● إطار للشخصية الافتراضية
● ملصقان
● أدوات صداقة خاصة بالتعاون مع Sanrio
نبذة عن Honor of Kings
طورت TiMi Studio Group لعبة Honor of Kings التي أصبحت واحدة من أكثر ألعاب الموبا على الأجهزة المحمولة شهرة في العالم، حيث تضم أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل، وما يزيد عن 100 مليون لاعب يشاركون يومياً في معارك جماعية مشوقة. تتميز اللعبة بتصميم بصري متقن يجمع بين تنوع الشخصيات وساحات القتال لتمنح اللاعبين تجربة غامرة في عالم ينبض بالحيوية، إلى جانب موسيقى عالمية من تأليف أسماء مرموقة مثل هانز زيمر وجو هيسايشي وهوارد شور. وتفخر Honor of Kings باعتمادها على مبدأ أساسي: اللعب مجاني والفوز لا يشترى، حيث تعتبر المهارة والتكتيك سر النجاح، وليس حجم الإنفاق داخل اللعبة. كما تعد اللعبة منصة نشطة لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث تدعم التنافس على جميع المستويات، من الهواة إلى المحترفين. للمزيد من المعلومات، يرجى متابعة حسابات Honor of Kings على إكس و فيسبوك و يوتيوب وإنستغرام وتيك توك أو زيارة الموقع الرسمي.
نبذة عن Level Infinite
تعد Level Infinite علامة تجارية عالمية متخصصة في الألعاب وتابعة لشركة Tencent، حيث تركز على تقديم تجارب مبتكرة وممتعة لجمهور اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، أينما كانوا في أي وقت. وتسعى العلامة إلى بناء مجتمع قائم على تعزيز الشمولية والتواصل وسهولة الوصول للجميع. كما توفر Level Infinite مجموعة واسعة من الخدمات والموارد لشبكة المطورين واستوديوهات الألعاب الشريكة على مستوى العالم، لتمكينهم من إطلاق كامل إمكانيات ألعابهم وتحقيق أعلى مستويات النجاح. وتؤدي Level Infinite دور الجهة الناشرة لألعاب ناجحة مثل PUBG MOBILE وGoddess of Victory: Nikke وSYNCED؛ وهي شريك تعاوني في ألعاب مثل Fatshark’s Warhammer 40,000: Darktide وDune: Awakening من Funcom وNightingale من Inflexion Studios إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى. للمزيد من المعلومات حول Level Infinite، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: أو متابعة حساباتنا على إكس وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
نبذة عن مجموعة TiMi Studio
انطلقت TiMi Studio Group، التابعة لشركة Tencent Games، كواحدة من أبرز فرق تطوير وتشغيل ألعاب الفيديو عالمياً، بهدف تحسين جودة الترفيه للاعبين في مختلف أنحاء العالم. وتتخذ الشركة من شينزن في الصين مقراً رئيسياً لها، إلى جانب مكاتب في كل من مونتريال ولوس أنجلوس وسياتل وسنغافورة وشنغهاي وتشنغدو. وتبتكر TiMi Studio Group ألعاباً عالية الجودة والدقة والإبداع، وتقدم تجارب متنوعة تغطي أنماط لعب متعددة على منصات مختلفة، حيث قدمت، منذ تأسيسها عام 2008، مجموعة من الألعاب الناجحة مثل Honor of Kings وSpeed Drifters وDelta Force. وتتعاون TiMi أيضاً مع أبرز الأسماء في صناعة الألعاب لتطوير ألعاب عالمية ضخمة من فئة AAA، ومن بينها Call of Duty: Mobile، وأول لعبة استراتيجية لفرق البوكيمون Pokémon UNITE، إلى جانب Age of Empires Mobile، وMonster Hunter Outlanders المرتقبة. للمزيد من المعلومات حول شركة TiMi، يرجى متابعة حساب timistudios@ على لينكدإن.
مظاهر حصرية لفعالية التعاون
يمكن للاعبين، خلال فترة التعاون، الحصول على مظاهر محدودة الإصدار، تشمل الشخصيات المميزة من عالم Sanrio، والتي تتضمن ما يلي:
● مظهر ياريا - سينامورول (Cinnamoroll) (متوفر خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 30 مايو)
● خلفية سينامورول (Cinnamoroll) (متوفرة خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 30 مايو)
● مظهر أنجيلا - كورومي (Kuromi) (متوفر خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 6 يونيو)
● خلفية كورومي (Kuromi) (متوفرة خلال سحب محدود المدة، ابتداءً من 6 مايو)
شيد قصر أحلامك
تستلهم هذه الفعالية أسلوب الألعاب اللوحية، حيث يكون على اللاعبين إتمام مهام يومية للحصول على رمية نرد والتقدم على لوح اللعب. وتتيح المربعات المميزة اللاعبين بناء "قصر" من المستوى الأول، ثم يمكنهم تحسين مستوى القصر للحصول على نقاط إضافية، يمكن استبدالها بمكافآت ذات طابع خاص بالتعاون، وتشمل:
● استدعاء
● إطار للشخصية الافتراضية
● ملصقان
● أدوات صداقة خاصة بالتعاون مع Sanrio
نبذة عن Honor of Kings
طورت TiMi Studio Group لعبة Honor of Kings التي أصبحت واحدة من أكثر ألعاب الموبا على الأجهزة المحمولة شهرة في العالم، حيث تضم أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل، وما يزيد عن 100 مليون لاعب يشاركون يومياً في معارك جماعية مشوقة. تتميز اللعبة بتصميم بصري متقن يجمع بين تنوع الشخصيات وساحات القتال لتمنح اللاعبين تجربة غامرة في عالم ينبض بالحيوية، إلى جانب موسيقى عالمية من تأليف أسماء مرموقة مثل هانز زيمر وجو هيسايشي وهوارد شور. وتفخر Honor of Kings باعتمادها على مبدأ أساسي: اللعب مجاني والفوز لا يشترى، حيث تعتبر المهارة والتكتيك سر النجاح، وليس حجم الإنفاق داخل اللعبة. كما تعد اللعبة منصة نشطة لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث تدعم التنافس على جميع المستويات، من الهواة إلى المحترفين. للمزيد من المعلومات، يرجى متابعة حسابات Honor of Kings على إكس و فيسبوك و يوتيوب وإنستغرام وتيك توك أو زيارة الموقع الرسمي.
نبذة عن Level Infinite
تعد Level Infinite علامة تجارية عالمية متخصصة في الألعاب وتابعة لشركة Tencent، حيث تركز على تقديم تجارب مبتكرة وممتعة لجمهور اللاعبين في مختلف أنحاء العالم، أينما كانوا في أي وقت. وتسعى العلامة إلى بناء مجتمع قائم على تعزيز الشمولية والتواصل وسهولة الوصول للجميع. كما توفر Level Infinite مجموعة واسعة من الخدمات والموارد لشبكة المطورين واستوديوهات الألعاب الشريكة على مستوى العالم، لتمكينهم من إطلاق كامل إمكانيات ألعابهم وتحقيق أعلى مستويات النجاح. وتؤدي Level Infinite دور الجهة الناشرة لألعاب ناجحة مثل PUBG MOBILE وGoddess of Victory: Nikke وSYNCED؛ وهي شريك تعاوني في ألعاب مثل Fatshark’s Warhammer 40,000: Darktide وDune: Awakening من Funcom وNightingale من Inflexion Studios إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى. للمزيد من المعلومات حول Level Infinite، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: أو متابعة حساباتنا على إكس وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
نبذة عن مجموعة TiMi Studio
انطلقت TiMi Studio Group، التابعة لشركة Tencent Games، كواحدة من أبرز فرق تطوير وتشغيل ألعاب الفيديو عالمياً، بهدف تحسين جودة الترفيه للاعبين في مختلف أنحاء العالم. وتتخذ الشركة من شينزن في الصين مقراً رئيسياً لها، إلى جانب مكاتب في كل من مونتريال ولوس أنجلوس وسياتل وسنغافورة وشنغهاي وتشنغدو. وتبتكر TiMi Studio Group ألعاباً عالية الجودة والدقة والإبداع، وتقدم تجارب متنوعة تغطي أنماط لعب متعددة على منصات مختلفة، حيث قدمت، منذ تأسيسها عام 2008، مجموعة من الألعاب الناجحة مثل Honor of Kings وSpeed Drifters وDelta Force. وتتعاون TiMi أيضاً مع أبرز الأسماء في صناعة الألعاب لتطوير ألعاب عالمية ضخمة من فئة AAA، ومن بينها Call of Duty: Mobile، وأول لعبة استراتيجية لفرق البوكيمون Pokémon UNITE، إلى جانب Age of Empires Mobile، وMonster Hunter Outlanders المرتقبة. للمزيد من المعلومات حول شركة TiMi، يرجى متابعة حساب timistudios@ على لينكدإن.
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