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«منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» يحصد جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز ‘FACT DINING AWARDS 2025’
(MENAFN- BLJ Worldwide) قطر، 02 يونيو 2025: يفخر «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، أن يعلن عن إنجاز جديد ومتميّز بحصوله على جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز "فاكت دايننج" (FACT Dining Awards 2025)، مما يعزز التزام المنتجع بالمأكولات الصحية المستدامة، التي تعكس تقاليدنا الأصيلة، إلى جانب الابتكارات الحديثة المقدّمة من طهاتنا المحترفين.
• حاز مطعم السدر على جائزة أفضل مطعم فاخر وصديق للبيئة للعام الثالث على التوالي، هذا الإنجاز الرائع الذي يعكس تميّزه المستمر في تقديم تجربة طعام صحية وفريدة.
• احتفل مطعم أكاسيا بفوزه بأول جائزة له كأفضل مطعم شرق أوسطي يمزج بين الأذواق الإقليمية الأصيلة وفلسفة العناية بالصحة.
تُسلِّط هاتان الجائزتان الضوء على ثقافة «منتجع زُلال الصحي» المتميّزة في فنون الطهي، والتي تُعطي الأولوية للتغذية الصحية، والموارد المستدامة، والسعرات الحرارية المنخفضة، والكميات المتوازنة. وتعتبر المأكولات المقدّمة في مطاعم المنتجع أكثر من مجرد تجربة طعام، فقد صُممت أطباقه بطريقة صحية لتعزيز صحة ورفاهية الضيوف ودعم الاستدامة البيئية. ويرتكز نهج المنتجع المستمد من مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي على استخدام مكونات عضوية موسمية طازجة ومختارة بدقة للعناية بالصحة وتعزيز الرفاهية الشاملة.
وبمناسبة هذا الإنجاز، عبَّر السيد/ عمار عبد الصمد، المدير العام لـ «منتجع زُلال الصحي»، عن فخره وامتنانه، قائلاً: "إنه لمن دواعي شرفنا أن نحظى مرة أخرى بهذا التكريم من حفل جوائز’فاكت دايننج‘، والذي تعكس جائزتاه التزامنا بتقديم أطباق صحية مستوحاة من التراث العربي والإسلامي، وهي لا تغذي الجسم فحسب، بل تشجع أيضًا على اتباع عادات غذائية صحية ومستدامة متجذرة في تراثنا الثقافي الأصيل. إنني بكل الاعتزاز والتقدير أهدي هذا الإنجاز لفريقنا المتميّز في الطهي الصحي، الذي يواصل شغفه وإبداعه للارتقاء بـ «منتجع زُلال الصحي» ليصبح وجهة العناية بالصحة والعافية الأهم في المنطقة."
كما عبّر ميسم عبد الخالق، رئيس الطهاة بقسم المأكولات الصحية، عن تقديره لهذا التكريم، قائلاً: "إنها لحظة فخر واعتزاز لجميع أعضاء فريقنا، الذي يُعد قوائم مأكولاتنا بعناية فائقة ووفق مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي، حيث نمزج بين العناصر الغذائية المتكاملة وفنون الطهي الحديثة. ونحن مسؤولون عن تقدّيم طعام يساعد على الاستشفاء ويُنشّط البدن ويُحسّن المزاج العام لضيوفنا، بفضل فريقنا وعمله اليومي الدؤوب لتجسيد هذه الرؤية."
ويواصل «منتجع زُلال الصحي» وضع معايير جديدة للمأكولات الصحية في المنطقة، حيث يقدّم للضيوف تجربة طعام متميّزة تدعم أهدافهم الصحية، وتحتفي بالتأثير الإيجابي للتغذية الواعية.
للحجز والاستفسار، يمكن التواصل مع الفريق المختص في المنتجع على البريد الإلكتروني ... أو عبر الواتساب أو الاتصال على الرقم:+974 4477 6555 ، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
• حاز مطعم السدر على جائزة أفضل مطعم فاخر وصديق للبيئة للعام الثالث على التوالي، هذا الإنجاز الرائع الذي يعكس تميّزه المستمر في تقديم تجربة طعام صحية وفريدة.
• احتفل مطعم أكاسيا بفوزه بأول جائزة له كأفضل مطعم شرق أوسطي يمزج بين الأذواق الإقليمية الأصيلة وفلسفة العناية بالصحة.
تُسلِّط هاتان الجائزتان الضوء على ثقافة «منتجع زُلال الصحي» المتميّزة في فنون الطهي، والتي تُعطي الأولوية للتغذية الصحية، والموارد المستدامة، والسعرات الحرارية المنخفضة، والكميات المتوازنة. وتعتبر المأكولات المقدّمة في مطاعم المنتجع أكثر من مجرد تجربة طعام، فقد صُممت أطباقه بطريقة صحية لتعزيز صحة ورفاهية الضيوف ودعم الاستدامة البيئية. ويرتكز نهج المنتجع المستمد من مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي على استخدام مكونات عضوية موسمية طازجة ومختارة بدقة للعناية بالصحة وتعزيز الرفاهية الشاملة.
وبمناسبة هذا الإنجاز، عبَّر السيد/ عمار عبد الصمد، المدير العام لـ «منتجع زُلال الصحي»، عن فخره وامتنانه، قائلاً: "إنه لمن دواعي شرفنا أن نحظى مرة أخرى بهذا التكريم من حفل جوائز’فاكت دايننج‘، والذي تعكس جائزتاه التزامنا بتقديم أطباق صحية مستوحاة من التراث العربي والإسلامي، وهي لا تغذي الجسم فحسب، بل تشجع أيضًا على اتباع عادات غذائية صحية ومستدامة متجذرة في تراثنا الثقافي الأصيل. إنني بكل الاعتزاز والتقدير أهدي هذا الإنجاز لفريقنا المتميّز في الطهي الصحي، الذي يواصل شغفه وإبداعه للارتقاء بـ «منتجع زُلال الصحي» ليصبح وجهة العناية بالصحة والعافية الأهم في المنطقة."
كما عبّر ميسم عبد الخالق، رئيس الطهاة بقسم المأكولات الصحية، عن تقديره لهذا التكريم، قائلاً: "إنها لحظة فخر واعتزاز لجميع أعضاء فريقنا، الذي يُعد قوائم مأكولاتنا بعناية فائقة ووفق مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي، حيث نمزج بين العناصر الغذائية المتكاملة وفنون الطهي الحديثة. ونحن مسؤولون عن تقدّيم طعام يساعد على الاستشفاء ويُنشّط البدن ويُحسّن المزاج العام لضيوفنا، بفضل فريقنا وعمله اليومي الدؤوب لتجسيد هذه الرؤية."
ويواصل «منتجع زُلال الصحي» وضع معايير جديدة للمأكولات الصحية في المنطقة، حيث يقدّم للضيوف تجربة طعام متميّزة تدعم أهدافهم الصحية، وتحتفي بالتأثير الإيجابي للتغذية الواعية.
للحجز والاستفسار، يمكن التواصل مع الفريق المختص في المنتجع على البريد الإلكتروني ... أو عبر الواتساب أو الاتصال على الرقم:+974 4477 6555 ، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
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