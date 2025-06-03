403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القمّة الافتتاحية لمبادرة "بالعربي" التابعة لمؤسسة قطر تعزز الحضور الرقمي للغة العربية
(MENAFN- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر، 2 يونيو 2025: سلّطت القمة الافتتاحية لمبادرة "بالعربي"، من مبادرات مؤسسة قطر التي عُقدت مؤخرًا في الدوحة الضوء على سُبل تعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الرقمي، حيث جمعت أبرز الأصوات التي تؤمن بأن للغة العربية دورٌ أساسي في رسم ملامح المستقبل الرقمي، وعلى مدار يومين، شملت جلسات ثرية ومشاركات ملهمة ناقشت سبل تجذير اللغة العربية في ميادين الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، مع الحفاظ على أصالتها وجمالها في ظل مشهد التطور التكنولوجي المتسارع.
استقطبت القمّة أكثر من 800 مشارك، وشهدت سلسلة من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية والنقاشات الاستكشافية، بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والمفكّرين، ممن سعوا جميعًا لاستكشاف آفاق جديدة تعزّز حضور العربية لغة حيّة في عالم عصري متغيّر. وأسفر هذا الحوار البناء بين الخبراء والمبدعين عن رؤى متكاملة أعادت للعربية رونقها كلغة قادرة على التعبير بصدق عن تحديات العصر وابتكاراته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أنور دفع الله، استشاري الترجمة في مبادرة "بالعربي": "ما يميز هذه القمّة أنها تجاوزت حدود التنظير حول أهمية اللغة العربية، لتقدم نماذج واقعية تثبت جدارتها كلغة للعلم والمعرفة".
وشارك الدكتور أنور في جلسة استكشافية بعنوان "ترجمة محتوى 'بالعربي': جسر للتواصل العالمي"، حيث تبنى "مشروع الترجمة المفتوح" الخاص بالمبادرة لتحويل المحتوى العربي إلى اللغات المختلفة، لتعزيز وصوله إلى جمهور أوسع.
وأشار إلى أن هذا المشروع "يهدف إلى إتاحة جلسات متحدثي 'بالعربي' للعالم من خلال ترجمتها إلى لغات متعددة، ونشر المعرفة، ودعم التوسع الرقمي للغة العربية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتراف العالمي بالهوية العربية وإحداث تأثير مجتمعي عبر نقل الأفكار الملهمة إلى الناطقين بمختلف اللغات".
وفي ظل النجاح اللافت الذي حققته القمة الافتتاحية، تستعد المبادرة لإطلاق النسخة الثانية من قمة "بالعربي"، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الإقليمية التي ستُقام في دول المنطقة. وقد انعقدت القمة الأولى تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى"، فألهمت المُبتكرين الناطقين باللغة العربية لاستكشاف آفاق جديدة، ومشاركة أفكار وقصص تجارب تثري المشهد الرقمي العربي.
وفي هذا السياق، يقول فيصل العقل، المنتج التنفيذي لمجموعة "سرد" الإعلامية من الكويت: "لاحظنا في السنوات الأخيرة عودة لسؤال الهوية واللغة في مجتمعنا العربي، وبدأت مع هذه العودة مرحلة جديدة من مراجعة القِيم التي نعيش بها واللغة التي نفكر ونتحدث بها، فيما بيننا ومع أطفالنا، ونُنتج من خلالها العلوم والفنون. وجاءت قمة "بالعربي" كفرصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات مع صنّاع المحتوى وأصحاب الاهتمام والخبرة في الوطن العربي".
وتابع قائلًا: "نحن نستند إلى إرثٍ طويل وملهم من التراث العربي والإسلامي الأصيل، ومن المهم تحويل هذا التراث إلى مصدرٍ للإلهام في يومنا الحاضر، وألّا نركن إلى استيراد جميع معارفنا وأفكارنا من الغرب أو اللجوء إلى التغني بالماضي والعيش من خلاله هروبًا من مسؤوليتنا في إكمال المسيرة وما تتطلبه هذه المسؤولية من عملٍ دؤوب مستمر". وختم العقل بالتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع أصحاب الاهتمام والشأن في العالم العربي.
تجلّى ذلك الزخم في القصص الملهمة التي شاركها المتحدّثون، وأبرزت الدور المحوري للغة العربية في مختلف المجالات، من التكنولوجيا إلى ريادة الأعمال، مرورًا بالفنون وعلوم الفضاء. ومن بين تلك المشاركات، طرح عبد الرحمن سيدي من موريتانيا رؤيته لإعادة النظر في أنظمة العمل التقليدية. وبصفته باحثًا في إدارة الأعمال، اقترح نظام دوام يتناغم فيه الإيقاع الكوني مع الإيقاع الوجودي. وشرح رؤيته التي تجمع بين الفلسفة والعلم نموذجًا جديدًا لنظام العمل، حيث يصبح الزمن عاملًا مساعدًا للإنسان بدلًا من أن يكون مصدرًا لاستنزافه.
قال عبد الرحمن سيدي: "نحن بحاجة إلى أنظمة مرنة تتناغم مع إيقاعاتنا الطبيعية، وتجعل العمل جزءًا من حياتنا، لا كل حياتنا"، مضيفًا: "يجب أن يكون العمل تعبيرًا عن الذات، لا عبئًا عليها. لذلك نحتاج إلى أنظمة عمل مرنة تتناغم مع الإيقاعات الكونية وتُحقّق التوازن بين الإنتاجية وجوهر الوجود الإنساني".
أما المهندس المصري تيمور الحديدي، فقد شارك الجمهور رحلة بحثه عن سكن مريح، التي تحولت إلى مشروع استثنائي، حيث بنى المهندس بالفطرة قصرًا من المواد المعاد تدويرها. كما نقلتنا إلى الفضاء المهندسة ديانا السندي، العراقية التي انضمت إلى وكالة ناسا، على الرغم من أنها لم تحلم بالفضاء قبل بلوغها سن السادسة عشرة، ثم جعلت الفضاء مغامرة مفتوحة ومتاحة للجميع. ومن جهتها، أخرجت المؤثرة الأردنية سلام قطناني العلوم من المختبرات إلى رحاب المغامرة والإثارة.
ومع إسدال الستار على القمة الافتتاحية لمبادرة "بالعربي"، يظل الأثر الذي أطلقته حاضرًا، شاهدًا على أهمية رسالتها في دعم المحتوى العربي وتعزيزه في مختلف المجالات..
استقطبت القمّة أكثر من 800 مشارك، وشهدت سلسلة من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية والنقاشات الاستكشافية، بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوجيا، ورواد الأعمال، والمفكّرين، ممن سعوا جميعًا لاستكشاف آفاق جديدة تعزّز حضور العربية لغة حيّة في عالم عصري متغيّر. وأسفر هذا الحوار البناء بين الخبراء والمبدعين عن رؤى متكاملة أعادت للعربية رونقها كلغة قادرة على التعبير بصدق عن تحديات العصر وابتكاراته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أنور دفع الله، استشاري الترجمة في مبادرة "بالعربي": "ما يميز هذه القمّة أنها تجاوزت حدود التنظير حول أهمية اللغة العربية، لتقدم نماذج واقعية تثبت جدارتها كلغة للعلم والمعرفة".
وشارك الدكتور أنور في جلسة استكشافية بعنوان "ترجمة محتوى 'بالعربي': جسر للتواصل العالمي"، حيث تبنى "مشروع الترجمة المفتوح" الخاص بالمبادرة لتحويل المحتوى العربي إلى اللغات المختلفة، لتعزيز وصوله إلى جمهور أوسع.
وأشار إلى أن هذا المشروع "يهدف إلى إتاحة جلسات متحدثي 'بالعربي' للعالم من خلال ترجمتها إلى لغات متعددة، ونشر المعرفة، ودعم التوسع الرقمي للغة العربية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتراف العالمي بالهوية العربية وإحداث تأثير مجتمعي عبر نقل الأفكار الملهمة إلى الناطقين بمختلف اللغات".
وفي ظل النجاح اللافت الذي حققته القمة الافتتاحية، تستعد المبادرة لإطلاق النسخة الثانية من قمة "بالعربي"، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الإقليمية التي ستُقام في دول المنطقة. وقد انعقدت القمة الأولى تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى"، فألهمت المُبتكرين الناطقين باللغة العربية لاستكشاف آفاق جديدة، ومشاركة أفكار وقصص تجارب تثري المشهد الرقمي العربي.
وفي هذا السياق، يقول فيصل العقل، المنتج التنفيذي لمجموعة "سرد" الإعلامية من الكويت: "لاحظنا في السنوات الأخيرة عودة لسؤال الهوية واللغة في مجتمعنا العربي، وبدأت مع هذه العودة مرحلة جديدة من مراجعة القِيم التي نعيش بها واللغة التي نفكر ونتحدث بها، فيما بيننا ومع أطفالنا، ونُنتج من خلالها العلوم والفنون. وجاءت قمة "بالعربي" كفرصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات مع صنّاع المحتوى وأصحاب الاهتمام والخبرة في الوطن العربي".
وتابع قائلًا: "نحن نستند إلى إرثٍ طويل وملهم من التراث العربي والإسلامي الأصيل، ومن المهم تحويل هذا التراث إلى مصدرٍ للإلهام في يومنا الحاضر، وألّا نركن إلى استيراد جميع معارفنا وأفكارنا من الغرب أو اللجوء إلى التغني بالماضي والعيش من خلاله هروبًا من مسؤوليتنا في إكمال المسيرة وما تتطلبه هذه المسؤولية من عملٍ دؤوب مستمر". وختم العقل بالتأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع أصحاب الاهتمام والشأن في العالم العربي.
تجلّى ذلك الزخم في القصص الملهمة التي شاركها المتحدّثون، وأبرزت الدور المحوري للغة العربية في مختلف المجالات، من التكنولوجيا إلى ريادة الأعمال، مرورًا بالفنون وعلوم الفضاء. ومن بين تلك المشاركات، طرح عبد الرحمن سيدي من موريتانيا رؤيته لإعادة النظر في أنظمة العمل التقليدية. وبصفته باحثًا في إدارة الأعمال، اقترح نظام دوام يتناغم فيه الإيقاع الكوني مع الإيقاع الوجودي. وشرح رؤيته التي تجمع بين الفلسفة والعلم نموذجًا جديدًا لنظام العمل، حيث يصبح الزمن عاملًا مساعدًا للإنسان بدلًا من أن يكون مصدرًا لاستنزافه.
قال عبد الرحمن سيدي: "نحن بحاجة إلى أنظمة مرنة تتناغم مع إيقاعاتنا الطبيعية، وتجعل العمل جزءًا من حياتنا، لا كل حياتنا"، مضيفًا: "يجب أن يكون العمل تعبيرًا عن الذات، لا عبئًا عليها. لذلك نحتاج إلى أنظمة عمل مرنة تتناغم مع الإيقاعات الكونية وتُحقّق التوازن بين الإنتاجية وجوهر الوجود الإنساني".
أما المهندس المصري تيمور الحديدي، فقد شارك الجمهور رحلة بحثه عن سكن مريح، التي تحولت إلى مشروع استثنائي، حيث بنى المهندس بالفطرة قصرًا من المواد المعاد تدويرها. كما نقلتنا إلى الفضاء المهندسة ديانا السندي، العراقية التي انضمت إلى وكالة ناسا، على الرغم من أنها لم تحلم بالفضاء قبل بلوغها سن السادسة عشرة، ثم جعلت الفضاء مغامرة مفتوحة ومتاحة للجميع. ومن جهتها، أخرجت المؤثرة الأردنية سلام قطناني العلوم من المختبرات إلى رحاب المغامرة والإثارة.
ومع إسدال الستار على القمة الافتتاحية لمبادرة "بالعربي"، يظل الأثر الذي أطلقته حاضرًا، شاهدًا على أهمية رسالتها في دعم المحتوى العربي وتعزيزه في مختلف المجالات..
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب