403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نيسان تعزز تجربة المبيعات للعملاء من خلال خدمات فعلية ورقمية متميزة ومبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط
(MENAFN- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة ( 03 يونيو2025) – أعلنت نيسان تحديث أكثر من 80% من منشآت المبيعات المباشرة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط لتتوافق مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" (NRC)، ما يعكس التزامها بتقديم تجربة عملاء مبتكرة ومتميزة. وتهدف نيسان إلى تعريف تجربة الخدمات المباشرة للعملاء في المنطقة من خلال مواصلة الاستثمار في التجارب المتكاملة التي تربط نقاط التفاعل الفعلي والرقمي.
ويأتي مشروع تطوير خدمات المبيعات المباشرة للعملاء، في إطار مشروع إقليمي موسّع انطلق منذ سنوات لإعادة صياغة المفهوم التقليدي لخدمة العملاء في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. ومن خلال "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان"، سيختبر العملاء اليوم، مزيجًا سلسًا يجمع بين التصميم العصري لصالات العرض والعمليات الخدمية المُحسّنة والأدوات الرقمية المتطورة، سواء خلال مرحلة التسوق والاستكشاف عبر الإنترنت، أو عند زيارة صالة العرض أو حجز موعد للصيانة، حيث تم تحديث جميع نقاط التفاعل لتواكب تطلعات العملاء المعاصرة بأسلوب سلس.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "سيلمس عملاء نيسان، المستوى الاستثنائي لتجربتهم، بدء من لحظة اتصالهم بأي من نقاط التفاعل، سواءً كان ذلك من خلال التجربة الفعلية أو الرقمية. ويُجسّد "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" التزامنا بتقديم أفضل الخدمات في قطاع السيارات بالمنطقة، بما يعكس معايير نيسان العالمية. ويُعد تجاوز نسبة اعتماد "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" في الشرق الأوسط الـ 80% دليلاٌ على شراكتنا القوية مع شبكة موزعينا المعتمدين وتركيزنا الدائم على عملائنا."
وتواصل نيسان التزامها التام بتحديث جميع صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع حضورها الإقليمي بافتتاح منشآت جديدة. وقد أنجزت نيسان في البحرين تكاملها مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان". وبعد تعيين وكلاء معتمدين جدد، تشهد أسواق مثل عُمان والعراق نموًا بوتيرة قياسية بالتزامن مع افتتاح العديد من صالات العرض الجديدة المتوافقة مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتستضيف دولة الإمارات وفي الوقت نفسه، أكبر شبكة لنيسان في المنطقة بـ 14 صالة عرض في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية.
ويركز إطار العمل العالمي لـ "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" بشكل أساسي على مرافق المبيعات، وقد تجاوزت نيسان الشرق الأوسط هذه المعايير من خلال تطوير مراكز للصيانة وقطع الغيار وفق "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان"، لتقدم بذلك نهجًا شاملًا يتمحور حول العملاء. ويشمل ذلك أمثلة رائدة، مثل مركز صيانة منطقة المصفح في أبوظبي الذي يعد أكبر مركز لخدمة نيسان على مستوى العالم، ومركز الخدمة المخصص لسيارات باترول في الكويت، والذي يجري العمل على تحديثه بمعايير "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" خلال السنة المالية الحالية.
ويستند نهج نيسان الذي يضع العميل في المقام الأول إلى ركيزتين أساسيتين هما: خدمة نيسان، المبنية على ثمانية وعود بالتميز تضمن الشفافية والراحة والثقة، وبرنامج تميز العملاء، وهو منصة رقمية فعّالة ترصد ملاحظات العملاء فورًا في كلٍ من مرافق المبيعات والصيانة. وتسهم هذه المنصة في التحسين المستمر في جميع المرافق، سواءً من خلال التجربة الفعلية أو الرقمية في جميع الأسواق.
وتؤكد إفادات العملاء على نجاح نهج نيسان، حيث تجاوز متوسط رضا العملاء نسبة 90% في جميع مراكز البيع والصيانة خلال السنة المالية 2024. كما حققت التجارب الرقمية مستويات عالية، حيث بلغ تقييم الموقع الإلكتروني 4,4. ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تعزيز خدمات نيسان الرقمية، ويشمل الإطلاق الناجح لخاصية الحجز من خلال القنوات الرقمية لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بعد إطلاقها عالميًا العام الماضي.
وتعقيباً على ذلك، قال صباغ: "إن رؤية هذه النتائج الإيجابية لرضا العملاء، سواء في منشآتنا أو عبر قنواتنا الرقمية، هي لحظة فخر لنا جميعًا، تعكس جهود فريق عمل نيسان وشركائنا لتقديم تجارب استثنائية ترضي جميع عملائنا."
ومع استمرار نيسان في "تحدّي المألوف"، فإن ما أنجزته من تحول في مجال المبيعات المباشرة للعملاء، يعكس رؤية مستقبلية لتجارب السيارات على أسس من الابتكار والتميز تشمل كل خطوة من رحلة العميل.
ويأتي مشروع تطوير خدمات المبيعات المباشرة للعملاء، في إطار مشروع إقليمي موسّع انطلق منذ سنوات لإعادة صياغة المفهوم التقليدي لخدمة العملاء في قطاع السيارات على مستوى المنطقة. ومن خلال "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان"، سيختبر العملاء اليوم، مزيجًا سلسًا يجمع بين التصميم العصري لصالات العرض والعمليات الخدمية المُحسّنة والأدوات الرقمية المتطورة، سواء خلال مرحلة التسوق والاستكشاف عبر الإنترنت، أو عند زيارة صالة العرض أو حجز موعد للصيانة، حيث تم تحديث جميع نقاط التفاعل لتواكب تطلعات العملاء المعاصرة بأسلوب سلس.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "سيلمس عملاء نيسان، المستوى الاستثنائي لتجربتهم، بدء من لحظة اتصالهم بأي من نقاط التفاعل، سواءً كان ذلك من خلال التجربة الفعلية أو الرقمية. ويُجسّد "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" التزامنا بتقديم أفضل الخدمات في قطاع السيارات بالمنطقة، بما يعكس معايير نيسان العالمية. ويُعد تجاوز نسبة اعتماد "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" في الشرق الأوسط الـ 80% دليلاٌ على شراكتنا القوية مع شبكة موزعينا المعتمدين وتركيزنا الدائم على عملائنا."
وتواصل نيسان التزامها التام بتحديث جميع صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع حضورها الإقليمي بافتتاح منشآت جديدة. وقد أنجزت نيسان في البحرين تكاملها مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان". وبعد تعيين وكلاء معتمدين جدد، تشهد أسواق مثل عُمان والعراق نموًا بوتيرة قياسية بالتزامن مع افتتاح العديد من صالات العرض الجديدة المتوافقة مع "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتستضيف دولة الإمارات وفي الوقت نفسه، أكبر شبكة لنيسان في المنطقة بـ 14 صالة عرض في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية.
ويركز إطار العمل العالمي لـ "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" بشكل أساسي على مرافق المبيعات، وقد تجاوزت نيسان الشرق الأوسط هذه المعايير من خلال تطوير مراكز للصيانة وقطع الغيار وفق "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان"، لتقدم بذلك نهجًا شاملًا يتمحور حول العملاء. ويشمل ذلك أمثلة رائدة، مثل مركز صيانة منطقة المصفح في أبوظبي الذي يعد أكبر مركز لخدمة نيسان على مستوى العالم، ومركز الخدمة المخصص لسيارات باترول في الكويت، والذي يجري العمل على تحديثه بمعايير "مفهوم مبيعات التجزئة من نيسان" خلال السنة المالية الحالية.
ويستند نهج نيسان الذي يضع العميل في المقام الأول إلى ركيزتين أساسيتين هما: خدمة نيسان، المبنية على ثمانية وعود بالتميز تضمن الشفافية والراحة والثقة، وبرنامج تميز العملاء، وهو منصة رقمية فعّالة ترصد ملاحظات العملاء فورًا في كلٍ من مرافق المبيعات والصيانة. وتسهم هذه المنصة في التحسين المستمر في جميع المرافق، سواءً من خلال التجربة الفعلية أو الرقمية في جميع الأسواق.
وتؤكد إفادات العملاء على نجاح نهج نيسان، حيث تجاوز متوسط رضا العملاء نسبة 90% في جميع مراكز البيع والصيانة خلال السنة المالية 2024. كما حققت التجارب الرقمية مستويات عالية، حيث بلغ تقييم الموقع الإلكتروني 4,4. ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تعزيز خدمات نيسان الرقمية، ويشمل الإطلاق الناجح لخاصية الحجز من خلال القنوات الرقمية لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بعد إطلاقها عالميًا العام الماضي.
وتعقيباً على ذلك، قال صباغ: "إن رؤية هذه النتائج الإيجابية لرضا العملاء، سواء في منشآتنا أو عبر قنواتنا الرقمية، هي لحظة فخر لنا جميعًا، تعكس جهود فريق عمل نيسان وشركائنا لتقديم تجارب استثنائية ترضي جميع عملائنا."
ومع استمرار نيسان في "تحدّي المألوف"، فإن ما أنجزته من تحول في مجال المبيعات المباشرة للعملاء، يعكس رؤية مستقبلية لتجارب السيارات على أسس من الابتكار والتميز تشمل كل خطوة من رحلة العميل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب