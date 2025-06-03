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" Audi أبوظبي " تعلن عن بدء استقبال طلبات الحجز على سيارتي2025 Q5 وSQ5 الجديدتين كليًا مع مزايا ملكية سلسة
(MENAFN- Houbara Communicatons) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 يونيو 2025 – أعلنت شركة "علي وأولاده "، الوكيل الحصري لسيارات Audi في أبوظبي والعين، عن فتح باب الطلبات المسبقة على سيارتي Q5 و SQ5الجديدتين كلياً لعام2025، واللتين طال انتظارهما من قبل محبي الأداء القوي والتقنيات المتطورة. ومن المتوقع أن تصل سيارتا الـ SUV من الجيل الجديد إلى صالات العرض في شهر يوليو المقبل، مع إضافة تحسينات كبيرة على كل من الأداء والتقنيات، مما يعزز مكانة Audi ويرتقي بتشكيلتها إلى آفاق جديدة.
تأتي سيارة Q5 40 TFSI الجديدة كلياً بمحرك 2.0 TFSI بقوة 204 حصان، ونظام الدفع الرباعي"كواترو" من Audi، بينما تتميز سيارة SQ5 بمحرك V6 TFSI سعة 3.0 لترات وقوة 367 حصان، مما يوفر تجربة أداء متفوقة لمحبي القيادة الديناميكية. وقد صُمم كلا الطرازين لتلبية متطلبات العملاء الذين يبحثون عن الأداء العالي، الموثوقية، والميزات المتقدمة.
وتتضمن بعض الميزات الأساسية في طرازي Q5 وSQ5 الجديدين نظام المعلومات والترفيه المتطور " MMI Plus " مع إمكانية إضافة شاشة اختيارية للراكب. ولا تقتصر المزايا على ذلك، بل تمتد لتشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي وحزمة من تقنيات السلامة كـالمساعدة الجانبية ومساعدة تغيير المسار. فضلاً عن ذلك، تأتي SQ5 مجهزة بمقاعد رياضية جلدية من نوع النابا، ومصابيح أودي الأمامية بتقنية Matrix LED، وعجلات Audi سبورت بمقاس 20 بوصة، مما يضفي لمسة مميزة على تصميمها الرياضي عالي الأداء.
ستتوفر سيارتا Q5 و SQ5 الجديدتان ضمن برنامج "ملكية سلسة" من Audi أبوظبي، والمصمم لتبسيط تجربة الشراء مع ضمان أسعار استبدال قيمّة حتى وصول الطراز الجديد. يمنح هذا البرنامج العملاء الثقة عند الانتقال إلى سيارتهم الجديدة، مع الاستمتاع بتجربة مريحة وسلسة بدءاً من حجز السيارة وصولاً إلى تسليمها.
في هذه المناسبة، أوضح سكوت شيرز، المدير العام لـ Audi أبوظبي أن Q5 وSQ5 لعام 2025 الجديدتين كليًا تُعدان إضافة نوعية في مسيرة تطور Audi، فهما تجسدان تلاقي التكنولوجيا الذكية والأداء المتطور، بما يلبي احتياجات سائقي سيارات الـSUV الفاخرة اليوم. وأضاف: " من خلال دمج هذه التطورات مع برنامجنا المميز "الملكية السلسة" ، فإننا لا نُقدم لعملائنا سيارة متطورة فحسب، بل نُوفر لهم أيضًا تجربة امتلاك أكثر راحة وسهولة"
تبدأ أسعار سيارة Q5 من 249,000 درهم إماراتي، وسيارةSQ5 من 329,000 درهم إماراتي، ويأتي كلا الطرازين مع ضمان لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خدمة التسجيل المجاني، مما يوفر قيمة ممتازة للعملاء.
تأتي سيارة Q5 40 TFSI الجديدة كلياً بمحرك 2.0 TFSI بقوة 204 حصان، ونظام الدفع الرباعي"كواترو" من Audi، بينما تتميز سيارة SQ5 بمحرك V6 TFSI سعة 3.0 لترات وقوة 367 حصان، مما يوفر تجربة أداء متفوقة لمحبي القيادة الديناميكية. وقد صُمم كلا الطرازين لتلبية متطلبات العملاء الذين يبحثون عن الأداء العالي، الموثوقية، والميزات المتقدمة.
وتتضمن بعض الميزات الأساسية في طرازي Q5 وSQ5 الجديدين نظام المعلومات والترفيه المتطور " MMI Plus " مع إمكانية إضافة شاشة اختيارية للراكب. ولا تقتصر المزايا على ذلك، بل تمتد لتشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي وحزمة من تقنيات السلامة كـالمساعدة الجانبية ومساعدة تغيير المسار. فضلاً عن ذلك، تأتي SQ5 مجهزة بمقاعد رياضية جلدية من نوع النابا، ومصابيح أودي الأمامية بتقنية Matrix LED، وعجلات Audi سبورت بمقاس 20 بوصة، مما يضفي لمسة مميزة على تصميمها الرياضي عالي الأداء.
ستتوفر سيارتا Q5 و SQ5 الجديدتان ضمن برنامج "ملكية سلسة" من Audi أبوظبي، والمصمم لتبسيط تجربة الشراء مع ضمان أسعار استبدال قيمّة حتى وصول الطراز الجديد. يمنح هذا البرنامج العملاء الثقة عند الانتقال إلى سيارتهم الجديدة، مع الاستمتاع بتجربة مريحة وسلسة بدءاً من حجز السيارة وصولاً إلى تسليمها.
في هذه المناسبة، أوضح سكوت شيرز، المدير العام لـ Audi أبوظبي أن Q5 وSQ5 لعام 2025 الجديدتين كليًا تُعدان إضافة نوعية في مسيرة تطور Audi، فهما تجسدان تلاقي التكنولوجيا الذكية والأداء المتطور، بما يلبي احتياجات سائقي سيارات الـSUV الفاخرة اليوم. وأضاف: " من خلال دمج هذه التطورات مع برنامجنا المميز "الملكية السلسة" ، فإننا لا نُقدم لعملائنا سيارة متطورة فحسب، بل نُوفر لهم أيضًا تجربة امتلاك أكثر راحة وسهولة"
تبدأ أسعار سيارة Q5 من 249,000 درهم إماراتي، وسيارةSQ5 من 329,000 درهم إماراتي، ويأتي كلا الطرازين مع ضمان لمدة 5 سنوات، وخدمة صيانة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خدمة التسجيل المجاني، مما يوفر قيمة ممتازة للعملاء.
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