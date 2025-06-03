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وفيات الأردن.. الثلاثاء 3-6-2025

وفيات الأردن.. الثلاثاء 3-6-2025

2025-06-03 02:11:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 3-6-2025:

- فايزة سليمان الذيبه المناصير
- نعمان عزت بدوي
- سناء فهد الفالح العجارمة
- فضة خليل السعد حداد
- مرزوق راضي ابراهيك الحدادين
- عصام خليل ابراهيم الكيلاني
- مشهور عبداللطيف المساعفة
- حسان ماجد سعيد عبدالخالق
- سمير عبدالرازق أشنينة
- رغدة خليل مهيار
- نبيل جميل عبداللطيف الصفدي
- يعقوب حنا عيسى سوداح

إنا لله وإنا إليه راجعون

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