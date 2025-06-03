وفيات الأردن.. الثلاثاء 3-6-2025

وفيات الأردن.. الثلاثاء 3-6-2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 3-6-2025:
- فايزة سليمان الذيبه المناصير
- نعمان عزت بدوي
- سناء فهد الفالح العجارمة
- فضة خليل السعد حداد
- مرزوق راضي ابراهيك الحدادين
- عصام خليل ابراهيم الكيلاني
- مشهور عبداللطيف المساعفة
- حسان ماجد سعيد عبدالخالق
- سمير عبدالرازق أشنينة
- رغدة خليل مهيار
- نبيل جميل عبداللطيف الصفدي
- يعقوب حنا عيسى سوداح
إنا لله وإنا إليه راجعون
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