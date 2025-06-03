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قتيلة في زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا

قتيلة في زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا

2025-06-03 02:07:08
(MENAFN- Al-Anbaa)

قتلت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.

وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة".

وأضاف أن 69 شخصا "قفزوا من علو مرتفع بسبب الذعر" فأصيبوا بجروح في محافظة مغلة حيث مرمريس، مشيرا إلى أن الزلزال لم يؤد إلى تدمير أي مبنى سكني.

وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم: "فرقنا تقيم الأضرار وتواصل عملياتها على الأرض. ولم يسجل أي دمار حتى الآن".

وتقع الكثير من المجمعات السياحية الساحلية التركية مثل مرمريس وفتحية وبودروم في محافظة مغلة التي استقبلت 3,7 ملايين سائح أجنبي في 2024 وفق وكالة أنباء الأناضول العامة.

MENAFN03062025000130011022ID1109629163

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