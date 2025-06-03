قتيلة في زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا
قتلت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.
وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة".
وأضاف أن 69 شخصا "قفزوا من علو مرتفع بسبب الذعر" فأصيبوا بجروح في محافظة مغلة حيث مرمريس، مشيرا إلى أن الزلزال لم يؤد إلى تدمير أي مبنى سكني.
وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم: "فرقنا تقيم الأضرار وتواصل عملياتها على الأرض. ولم يسجل أي دمار حتى الآن".
وتقع الكثير من المجمعات السياحية الساحلية التركية مثل مرمريس وفتحية وبودروم في محافظة مغلة التي استقبلت 3,7 ملايين سائح أجنبي في 2024 وفق وكالة أنباء الأناضول العامة.
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