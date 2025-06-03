ترامب لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لايران بتخصيب اليورانيوم في اي اتفاق محتمل يتوصل اليه البلدان حول برنامج طهران النووي.

جاء ذلك في منشور على منصته (تروث سوشيال) وهو ما يعد مناقضا لما ذكره مسؤولون امريكيون في تصريحات سابقة بأن الاقتراح الذي قدمته الادارة الامريكية لطهران يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم".

وكان ترامب قد اعلن الجمعة الماضي امكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب وذلك بعد خوض الطرفين خامس جولة من المحادثات حول برنامج طهران النووي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما.

واوضح أنه يريد أن تكون للايرانيين دولة ناجحة جدا قائلا "فلتكن دولة عظيمة لكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي والأمر بسيط للغاية".

يذكر ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعلن في تصريحات صحفية ان بلاده بصدد إعداد الرد على رسالة الولايات المتحدة التي سلمتها عبر سلطنة عمان بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي.