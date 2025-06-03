الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 41

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء، طقس حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا 25 - 60 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.