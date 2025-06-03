الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 41

الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 41
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء، طقس حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا 25 - 60 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.
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