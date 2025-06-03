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الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 41

الأرصاد طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار والعظمى 41

2025-06-03 02:07:08
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الثلاثاء، طقس حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا 25 - 60 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.

MENAFN03062025000130011022ID1109629161

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