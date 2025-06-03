سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 64 56 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 64.56 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 63.61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار لتبلغ 64.63 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار لتبلغ 62.52 دولار.