سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 64 56 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 64.56 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 63.61 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار لتبلغ 64.63 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار لتبلغ 62.52 دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب