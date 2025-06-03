ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة
عمان 3 حزيران (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف بشأن المعروض، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 59 سنتا ليصل إلى 63.11 دولار للبرميل.
وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم "ألبرتا" في كندا إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، ما أثر على حوالي 7 بالمئة من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/06/2025 08:48:39
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