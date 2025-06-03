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ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

ارتفاع اسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

2025-06-03 02:06:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف بشأن المعروض، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا لتصل إلى 65.18 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 59 سنتا ليصل إلى 63.11 دولار للبرميل.
وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم "ألبرتا" في كندا إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، ما أثر على حوالي 7 بالمئة من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/06/2025 08:48:39

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