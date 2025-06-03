24 شهيدا جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع المساعدات غرب رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 حزيران (بترا) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب جراء إطلاق قوات الاحتـلال النار على مدنيين قبل وصولهم إلى مركز لتوزيع المساعدات بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها "منطقة العلم" بمحافظة رفح فجر اليوم، حيث وصل للمستشفيات حتى اللحظة 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالة خطيرة جداً.وأكدت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه آلاف المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الأميركية غربي رفح حيث واجهت طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول الى المنطقة لإخلاء الجرحى واضطر المواطنون لنقل الجرحى بعربات تجرها الحيوانات.