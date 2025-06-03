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24 شهيدا جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع المساعدات غرب رفح
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 3 حزيران (بترا) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب جراء إطلاق قوات الاحتـلال النار على مدنيين قبل وصولهم إلى مركز لتوزيع المساعدات بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها "منطقة العلم" بمحافظة رفح فجر اليوم، حيث وصل للمستشفيات حتى اللحظة 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالة خطيرة جداً.
وأكدت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه آلاف المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الأميركية غربي رفح حيث واجهت طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول الى المنطقة لإخلاء الجرحى واضطر المواطنون لنقل الجرحى بعربات تجرها الحيوانات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها "منطقة العلم" بمحافظة رفح فجر اليوم، حيث وصل للمستشفيات حتى اللحظة 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالة خطيرة جداً.
وأكدت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه آلاف المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الأميركية غربي رفح حيث واجهت طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول الى المنطقة لإخلاء الجرحى واضطر المواطنون لنقل الجرحى بعربات تجرها الحيوانات.
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