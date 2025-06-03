  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
24 شهيدا جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع المساعدات غرب رفح

24 شهيدا جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع المساعدات غرب رفح

2025-06-03 02:06:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 3 حزيران (بترا) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب جراء إطلاق قوات الاحتـلال النار على مدنيين قبل وصولهم إلى مركز لتوزيع المساعدات بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها "منطقة العلم" بمحافظة رفح فجر اليوم، حيث وصل للمستشفيات حتى اللحظة 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالة خطيرة جداً.
وأكدت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه آلاف المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الأميركية غربي رفح حيث واجهت طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول الى المنطقة لإخلاء الجرحى واضطر المواطنون لنقل الجرحى بعربات تجرها الحيوانات.

MENAFN03062025000117011021ID1109629158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث