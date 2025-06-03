الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية باسم مركز الاتصال الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 حزيران (بترا) - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من رسائل تصيّد احتيالية تصل عبر رسائل نصية، وتدّعي أنها صادرة عن "مركز الاتصال الوطني".وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة.ودعت الوزارة الى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددة على ضرورة التأكد من المصدر الرسمي لأي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء، وضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات.