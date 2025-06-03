الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية باسم مركز الاتصال الوطني

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الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية باسم مركز الاتصال الوطني
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 3 حزيران (بترا) - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من رسائل تصيّد احتيالية تصل عبر رسائل نصية، وتدّعي أنها صادرة عن "مركز الاتصال الوطني".
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة.
ودعت الوزارة الى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددة على ضرورة التأكد من المصدر الرسمي لأي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء، وضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة.
ودعت الوزارة الى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، مشددة على ضرورة التأكد من المصدر الرسمي لأي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء، وضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات.
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