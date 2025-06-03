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البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترمب وشي هذا الأسبوع

البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترمب وشي هذا الأسبوع

2025-06-03 02:06:22

خبرني - أعلن البيت الأبيض، أنه من المرجح أن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع.

ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين.

وفي حال تمت المكالمة، فمن المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين.

ورغم أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في منتصف مايو على تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فإن التوترات بينهما تصاعدت مجددا في الآونة الأخيرة.

وفي الوقت ذاته، يعمل مجلس الشيوخ الأميركي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن الإجراءات ستستهدف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز والإمدادات الأخرى من الطاقة الروسية، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصين.

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