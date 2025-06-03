وفاة في زلزال ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا

خبرني - توفيت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن الاثنين وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قال إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.