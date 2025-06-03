وفاة في زلزال ضرب قبالة سواحل مرمريس في تركيا
خبرني - توفيت فتاة وأصيب 69 شخصا بجروح في زلزال بلغت قوته 5,8 قبالة سواحل مرمريس في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلن الاثنين وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.
وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قال إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينال شهادة ليدLEED البلاتينية لينضم إلى قائمة المباني الخضراء في الدولة
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
إيلون ماسك يترك منصبه في "دي او جي اي" : نظرة على ثروته وسياراته وممتلكاته العقارية الفاخرة
وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريباً
حــصـول مـدرســة الــنـور العالــمــيــة على تـــقـدير "ممـتــاز" من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب