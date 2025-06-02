بالفيديو الداخلية يمنع وضع الملصقات وصور خريجي الثانوية العامة على زجاج المركبات
أحمد خميس
في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية، دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خريجي الثانوية العامة إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفالات، بما يضمن سلامة الجميع ويعكس صورة حضارية للمجتمع.
وتؤكد الإدارة أن تزيين المركبات بشكل مبالغ فيه، ووضع الملصقات أو صور الخريجين على الزجاج الأمامي للمركبة يعد مخالفة مرورية تؤثر على وضوح الرؤية للسائق وتشكل خطرا على السلامة العامة، كما تشدد على أهمية عدم إغلاق الطرق أو التجمع في المواقع الحيوية بشكل يعطل حركة السير، مع التأكيد على ضرورة عدم ممارسة أعمال الاستهتار والرعونة التي تعرض قائدي المركبات ومستخدمي الطريق للخطر.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الاحتفال يجب أن يتم بما يتوافق مع القوانين والتعليمات المعمول بها، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بما يحقق الأمن والسلامة للجميع.
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