بالفيديو الداخلية يمنع وضع الملصقات وصور خريجي الثانوية العامة على زجاج المركبات

أحمد خميس

في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية، دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خريجي الثانوية العامة إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفالات، بما يضمن سلامة الجميع ويعكس صورة حضارية للمجتمع.

وتؤكد الإدارة أن تزيين المركبات بشكل مبالغ فيه، ووضع الملصقات أو صور الخريجين على الزجاج الأمامي للمركبة يعد مخالفة مرورية تؤثر على وضوح الرؤية للسائق وتشكل خطرا على السلامة العامة، كما تشدد على أهمية عدم إغلاق الطرق أو التجمع في المواقع الحيوية بشكل يعطل حركة السير، مع التأكيد على ضرورة عدم ممارسة أعمال الاستهتار والرعونة التي تعرض قائدي المركبات ومستخدمي الطريق للخطر.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الاحتفال يجب أن يتم بما يتوافق مع القوانين والتعليمات المعمول بها، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بما يحقق الأمن والسلامة للجميع.

MENAFN02062025000130011022ID1109628849