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التربية تطلق خدمة إلكترونية تتيح تحميل نموذج السيرة الذاتية

التربية تطلق خدمة إلكترونية تتيح تحميل نموذج السيرة الذاتية

2025-06-02 11:29:04
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالعزيز الفضلي
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، أطلقت وزارة التربية خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمجتازي الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية رفع وتحميل سيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك قبل إجراء المقابلة الشخصية.
وأكدت الوزارة على جميع المرشحين المؤهلين للمقابلة الشخصية ضرورة تقديم بيان بالسيرة الذاتية وتقرير بإنجازاتهم في مجال العمل والتنمية المهنية الذاتية وذلك بمراعاة أن تكون معتمدة من الرئيس المباشر ومدير الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية، وذلك بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة (مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة).

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