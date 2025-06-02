التربية تطلق خدمة إلكترونية تتيح تحميل نموذج السيرة الذاتية

التربية تطلق خدمة إلكترونية تتيح تحميل نموذج السيرة الذاتية
عبدالعزيز الفضلي
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، أطلقت وزارة التربية خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمجتازي الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية رفع وتحميل سيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك قبل إجراء المقابلة الشخصية.
وأكدت الوزارة على جميع المرشحين المؤهلين للمقابلة الشخصية ضرورة تقديم بيان بالسيرة الذاتية وتقرير بإنجازاتهم في مجال العمل والتنمية المهنية الذاتية وذلك بمراعاة أن تكون معتمدة من الرئيس المباشر ومدير الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية، وذلك بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة (مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة).
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