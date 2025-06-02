بالفيديو ضبط 9 كيلو حشيش و7000 حبة مخدرة و9 أسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة بيع

بالفيديو ضبط 9 كيلو حشيش و7000 حبة مخدرة و9 أسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة بيع
عبدالله قنيص - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الأمنية التابعة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 10 متهمين في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن رجال المكافحة رصدوا في الآونة الأخيرة قيام عدة أشخاص من أرباب السوابق بمزاولة بيع وترويج المواد المخدرة في عدة مناطق، مشيرة إلى أن عمليات الضبط أسفرت عن العثور على: (6 كيلوغرامات من مادة الشبو، 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش، 7000 كبسولة من مادة اللاريكا، 9 أسلحة نارية متنوعة وكميـــة من الذخيــــرة الحية، مبالــــغ مالية يشتبـــه بأنها حصيلـــة عمليات الاتجار بالمواد المخدرة).
وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية ضد مروجي هذه السموم، وعدم التهاون في التصدي لمثل هذه الأنشطة الخطيرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.
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