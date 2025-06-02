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بالفيديو ضبط 9 كيلو حشيش و7000 حبة مخدرة و9 أسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة بيع

بالفيديو ضبط 9 كيلو حشيش و7000 حبة مخدرة و9 أسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة بيع

2025-06-02 11:29:04

(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالله قنيص - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الأمنية التابعة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 10 متهمين في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن رجال المكافحة رصدوا في الآونة الأخيرة قيام عدة أشخاص من أرباب السوابق بمزاولة بيع وترويج المواد المخدرة في عدة مناطق، مشيرة إلى أن عمليات الضبط أسفرت عن العثور على: (6 كيلوغرامات من مادة الشبو، 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش، 7000 كبسولة من مادة اللاريكا، 9 أسلحة نارية متنوعة وكميـــة من الذخيــــرة الحية، مبالــــغ مالية يشتبـــه بأنها حصيلـــة عمليات الاتجار بالمواد المخدرة).
وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية ضد مروجي هذه السموم، وعدم التهاون في التصدي لمثل هذه الأنشطة الخطيرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.

MENAFN02062025000130011022ID1109628847

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