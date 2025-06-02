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الهند تدعو إلى الاستثمار في مجال الطيران المدني

الهند تدعو إلى الاستثمار في مجال الطيران المدني

2025-06-02 11:20:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 5 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين الى الاستثمار في مجال الطيران المدني قائلا ان الهند تعد اليوم ثالث أكبر سوق طيران محلي في العالم.
وقال مودي خلال كلمته في الاجتماع السنوي الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والجلسة العامة لقمة النقل الجوي العالمية في بهارات ماندابام في نيودلهي ان الهند اصبحت اليوم قوة رائدة في التقارب العالمي بين الفضاء والطيران.
وأكد مودي على التغييرات التي شهدتها الهند خلال أربعة عقود حيث يعود الحدث اليها مشددا على ان بلاده اليوم أكثر ثقة ودورها في النظام البيئي العالمي للطيران ليس فقط كسوق ضخم بل كرمز للقيادة السياسية والابتكار والتنمية الشاملة.
ولفت الى أن قطاع الطيران المدني شهد تطورات تاريخية على مدى العقد الماضي مؤكدا ان هذه القمة والحوار بمثابة منصة ليس فقط للطيران ولكن لتعزيز التعاون العالمي والالتزامات المناخية والنمو العادل.
وأشار مودي إلى أن شركات الطيران الهندية تواصل تحقيق نمو قياسي حيث يسافر 240 مليون شخص سنويا متجاوزا إجمالي سكان معظم دول العالم موضحا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون مسافر.
كما أفاد بأنه يتم نقل 5ر3 مليون طن متري من البضائع جوا سنويا في الهند ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 10 ملايين طن متري بحلول نهاية هذا العقد.
واكد على استثمار الهند في البنية التحتية للمطارات عالمية المستوى مشيرا إلى أنه في عام 2014 كان في البلاد 74 مطارا واصبح عدد المطارات الآن 162 في وقت قدمت شركات الطيران الهندية طلبات لأكثر من ألفي طائرة جديدة ما يشير إلى نمو سريع في هذا القطاع. (النهاية)

أ ت ك / ر ج


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