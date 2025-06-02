الهند تدعو إلى الاستثمار في مجال الطيران المدني

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الهند تدعو إلى الاستثمار في مجال الطيران المدني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 12 - 5 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين الى الاستثمار في مجال الطيران المدني قائلا ان الهند تعد اليوم ثالث أكبر سوق طيران محلي في العالم.
وقال مودي خلال كلمته في الاجتماع السنوي الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والجلسة العامة لقمة النقل الجوي العالمية في بهارات ماندابام في نيودلهي ان الهند اصبحت اليوم قوة رائدة في التقارب العالمي بين الفضاء والطيران.
وأكد مودي على التغييرات التي شهدتها الهند خلال أربعة عقود حيث يعود الحدث اليها مشددا على ان بلاده اليوم أكثر ثقة ودورها في النظام البيئي العالمي للطيران ليس فقط كسوق ضخم بل كرمز للقيادة السياسية والابتكار والتنمية الشاملة.
ولفت الى أن قطاع الطيران المدني شهد تطورات تاريخية على مدى العقد الماضي مؤكدا ان هذه القمة والحوار بمثابة منصة ليس فقط للطيران ولكن لتعزيز التعاون العالمي والالتزامات المناخية والنمو العادل.
وأشار مودي إلى أن شركات الطيران الهندية تواصل تحقيق نمو قياسي حيث يسافر 240 مليون شخص سنويا متجاوزا إجمالي سكان معظم دول العالم موضحا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون مسافر.
كما أفاد بأنه يتم نقل 5ر3 مليون طن متري من البضائع جوا سنويا في الهند ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 10 ملايين طن متري بحلول نهاية هذا العقد.
واكد على استثمار الهند في البنية التحتية للمطارات عالمية المستوى مشيرا إلى أنه في عام 2014 كان في البلاد 74 مطارا واصبح عدد المطارات الآن 162 في وقت قدمت شركات الطيران الهندية طلبات لأكثر من ألفي طائرة جديدة ما يشير إلى نمو سريع في هذا القطاع. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
وقال مودي خلال كلمته في الاجتماع السنوي الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والجلسة العامة لقمة النقل الجوي العالمية في بهارات ماندابام في نيودلهي ان الهند اصبحت اليوم قوة رائدة في التقارب العالمي بين الفضاء والطيران.
وأكد مودي على التغييرات التي شهدتها الهند خلال أربعة عقود حيث يعود الحدث اليها مشددا على ان بلاده اليوم أكثر ثقة ودورها في النظام البيئي العالمي للطيران ليس فقط كسوق ضخم بل كرمز للقيادة السياسية والابتكار والتنمية الشاملة.
ولفت الى أن قطاع الطيران المدني شهد تطورات تاريخية على مدى العقد الماضي مؤكدا ان هذه القمة والحوار بمثابة منصة ليس فقط للطيران ولكن لتعزيز التعاون العالمي والالتزامات المناخية والنمو العادل.
وأشار مودي إلى أن شركات الطيران الهندية تواصل تحقيق نمو قياسي حيث يسافر 240 مليون شخص سنويا متجاوزا إجمالي سكان معظم دول العالم موضحا أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون مسافر.
كما أفاد بأنه يتم نقل 5ر3 مليون طن متري من البضائع جوا سنويا في الهند ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 10 ملايين طن متري بحلول نهاية هذا العقد.
واكد على استثمار الهند في البنية التحتية للمطارات عالمية المستوى مشيرا إلى أنه في عام 2014 كان في البلاد 74 مطارا واصبح عدد المطارات الآن 162 في وقت قدمت شركات الطيران الهندية طلبات لأكثر من ألفي طائرة جديدة ما يشير إلى نمو سريع في هذا القطاع. (النهاية)
أ ت ك / ر ج
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