السفير الشبلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم لرئيس بوتسوانا

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السفير الشبلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم لرئيس بوتسوانا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 6 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى جنوب افريقيا سالم الشبلي اليوم الاثنين أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم الى رئيس بوتسوانا دوما جيديون بوكو.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى جنوب افريقيا في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشبلي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى رئيس بوتسوانا وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب بوتسوانا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب عن حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
ورافق السفير الشبلي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد السكرتير أول جاسم الركيبي. (النهاية)
م ع ح ع
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى جنوب افريقيا في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشبلي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى رئيس بوتسوانا وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب بوتسوانا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب عن حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
ورافق السفير الشبلي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد السكرتير أول جاسم الركيبي. (النهاية)
م ع ح ع
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