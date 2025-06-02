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السفير الشبلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم لرئيس بوتسوانا

السفير الشبلي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم لرئيس بوتسوانا

2025-06-02 11:20:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 6 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى جنوب افريقيا سالم الشبلي اليوم الاثنين أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت غير مقيم الى رئيس بوتسوانا دوما جيديون بوكو.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى جنوب افريقيا في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الشبلي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى رئيس بوتسوانا وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب بوتسوانا دوام التقدم والازدهار.
وأعرب عن حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بآفاق التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
ورافق السفير الشبلي خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد السكرتير أول جاسم الركيبي. (النهاية)

م ع ح ع


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