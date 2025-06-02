وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج 1446

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وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج 1446
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 2 - 6 (كونا) -- تفقد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل اليوم الاثنين جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج للعام الحالي 1446 في حفل نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي في مهبط الهيئة بمشعر عرفات بحضور رؤساء وممثلي الجهات الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت عرضا متكاملا لأحدث تجهيزاتها ووسائلها الإسعافية البرية والجوية المعدة لموسم الحج في مشهد يعكس الدقة العالية والروح الإنسانية والتكامل المؤسسي.
وأضافت الوكالة ان العرض تضمن كذلك مختلف وسائل النقل الإسعافي بما في ذلك سيارات الإسعاف والدراجات النارية و"الاسكوترات" وعربات الغولف وعربات الاستجابة السريعة وعربات الكوارث بالإضافة إلى طائرات الإسعاف الجوي التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة أو صعبة الوصول.
وبينت ان العرض شارك فيه عدد من الكوادر التطوعية المدربة بالهلال الأحمر في رسالة تجسد روح العمل التطوعي والإنساني الذي تعتز به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي تأكيده أن هذا العرض يجسد حجم العمل الميداني والجهد اللوجستي الذي تم على مدى الأشهر الماضية لضمان موسم حج آمن.
وأعرب العويسي عن فخره بدور الهيئة ضمن المنظومة الصحية المتكاملة والعمل بروح الفريق الواحد إلتزما بأهداف الهيئة الاستراتيجية في تقديم خدمات إسعافية عالية الجودة وتعزيز الاستعداد للطوارئ والتكامل الكامل مع الجهات الحكومية. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت عرضا متكاملا لأحدث تجهيزاتها ووسائلها الإسعافية البرية والجوية المعدة لموسم الحج في مشهد يعكس الدقة العالية والروح الإنسانية والتكامل المؤسسي.
وأضافت الوكالة ان العرض تضمن كذلك مختلف وسائل النقل الإسعافي بما في ذلك سيارات الإسعاف والدراجات النارية و"الاسكوترات" وعربات الغولف وعربات الاستجابة السريعة وعربات الكوارث بالإضافة إلى طائرات الإسعاف الجوي التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة أو صعبة الوصول.
وبينت ان العرض شارك فيه عدد من الكوادر التطوعية المدربة بالهلال الأحمر في رسالة تجسد روح العمل التطوعي والإنساني الذي تعتز به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي تأكيده أن هذا العرض يجسد حجم العمل الميداني والجهد اللوجستي الذي تم على مدى الأشهر الماضية لضمان موسم حج آمن.
وأعرب العويسي عن فخره بدور الهيئة ضمن المنظومة الصحية المتكاملة والعمل بروح الفريق الواحد إلتزما بأهداف الهيئة الاستراتيجية في تقديم خدمات إسعافية عالية الجودة وتعزيز الاستعداد للطوارئ والتكامل الكامل مع الجهات الحكومية. (النهاية)
ف ن / م ع ح ع
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