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وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج 1446

وزير الصحة السعودي يتفقد جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج 1446

2025-06-02 11:20:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 2 - 6 (كونا) -- تفقد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل اليوم الاثنين جاهزية الآليات والمنظومة الصحية المشاركة في موسم حج للعام الحالي 1446 في حفل نظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي في مهبط الهيئة بمشعر عرفات بحضور رؤساء وممثلي الجهات الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت عرضا متكاملا لأحدث تجهيزاتها ووسائلها الإسعافية البرية والجوية المعدة لموسم الحج في مشهد يعكس الدقة العالية والروح الإنسانية والتكامل المؤسسي.
وأضافت الوكالة ان العرض تضمن كذلك مختلف وسائل النقل الإسعافي بما في ذلك سيارات الإسعاف والدراجات النارية و"الاسكوترات" وعربات الغولف وعربات الاستجابة السريعة وعربات الكوارث بالإضافة إلى طائرات الإسعاف الجوي التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة أو صعبة الوصول.
وبينت ان العرض شارك فيه عدد من الكوادر التطوعية المدربة بالهلال الأحمر في رسالة تجسد روح العمل التطوعي والإنساني الذي تعتز به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي تأكيده أن هذا العرض يجسد حجم العمل الميداني والجهد اللوجستي الذي تم على مدى الأشهر الماضية لضمان موسم حج آمن.
وأعرب العويسي عن فخره بدور الهيئة ضمن المنظومة الصحية المتكاملة والعمل بروح الفريق الواحد إلتزما بأهداف الهيئة الاستراتيجية في تقديم خدمات إسعافية عالية الجودة وتعزيز الاستعداد للطوارئ والتكامل الكامل مع الجهات الحكومية. (النهاية)

ف ن / م ع ح ع


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