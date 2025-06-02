(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في مستهل تداولات يونيو

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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في مستهل تداولات يونيو
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 6 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في المنطقة الخضراء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد جلسة اكتست بمعظمها باللون الأحمر وذلك في أول يوم تداول بشهر يونيو حيث تخلصت البورصة إلى حد ما من التوترات المتزايدة في التجارة العالمية.
وانتعشت المؤشرات في ختام تداولاتها بعد ارتفاع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 25ر24 نقطة أو ما يعادل 41ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 41ر35 نقطة أو 08ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 85ر128 نقطة وبنسبة 67ر0 بالمئة من قيمته.
ويأتي ذلك مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم مؤخرا بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وانتعشت المؤشرات في ختام تداولاتها بعد ارتفاع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 25ر24 نقطة أو ما يعادل 41ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 41ر35 نقطة أو 08ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 85ر128 نقطة وبنسبة 67ر0 بالمئة من قيمته.
ويأتي ذلك مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم مؤخرا بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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