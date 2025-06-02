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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في مستهل تداولات يونيو

(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في مستهل تداولات يونيو

2025-06-02 11:20:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 6 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في المنطقة الخضراء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد جلسة اكتست بمعظمها باللون الأحمر وذلك في أول يوم تداول بشهر يونيو حيث تخلصت البورصة إلى حد ما من التوترات المتزايدة في التجارة العالمية.
وانتعشت المؤشرات في ختام تداولاتها بعد ارتفاع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 25ر24 نقطة أو ما يعادل 41ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 41ر35 نقطة أو 08ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 85ر128 نقطة وبنسبة 67ر0 بالمئة من قيمته.
ويأتي ذلك مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم مؤخرا بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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