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خبراء من الأمم المتحدة يطالبون بضمان مرور آمن لتحالف أسطول الحرية

خبراء من الأمم المتحدة يطالبون بضمان مرور آمن لتحالف أسطول الحرية

2025-06-02 11:20:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 2 – 6 (كونا) -- طالب خبراء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين القوة القائمة بالاحتلال بضمان المرور الآمن لسفينة "تحالف أسطول الحرية" التي انطلقت من إيطاليا أمس الأحد محملة بمساعدات طبية وغذائية وللرضع إلى قطاع غزة خاصة مع اقترابها من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف وقع عليه عدد من المقررين الخاصين والخبراء من بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي شددوا فيه على حق سكان غزة في تلقي المساعدات عبر مياههم الإقليمية حتى في ظل الاحتلال وحق سفينة التحالف في المرور الحر بالمياه الدولية للوصول إلى سكان غزة دون عرقلة.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد على سلامة المشاركين في أسطول الحرية خاصة في ظل الهجمات العنيفة المتكررة التي شنتها قوات الاحتلال ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وبعثات إنسانية تابعة للأمم المتحدة ومدنية مذكرين بالقصف الذي نفذته طائرة مسيرة واستهدف سفينة مماثلة في أوائل مايو قبالة سواحل مالطا.
وشدد الخبراء على ان الشعب في غزة بات في أمس الحاجة للمساعدات لتجنب الإبادة وان هذه المبادرة "هي جهد رمزي وقوي لإيصال تلك المساعدات" مشددين على ضرورة ان تمتنع قوات الاحتلال عن أي عمل عدواني ضد تحالف أسطول الحرية وركابه.
وفي السياق ذاته انتقد الخبراء "مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية" قائلين إنها تستخدم المساعدات كسلاح حرب لترحيل المدنيين وإذلالهم والسيطرة عليهم محذرين من الارتفاع الحاد في معدل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذي فاق 80 بالمئة.
ولفت الخبراء الى تراكم الشاحنات المحملة بالمساعدات عند معبر رفح بينما يموت المدنيون جوعا مشددين على انه "استخدام متعمد ومقصود للمساعدات كسلاح بتواطؤ من المجتمع الدولي".
وفي هذا السياق طالب الخبراء الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض لنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية استنادا إلى مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" الوارد في ميثاق الأمم المتحدة مشددين على ضرورة ان تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية القانونية والواجب الأخلاقي لوقف التجويع والإبادة الجماعية في غزة.
وذكروا بأن القوة القائمة بالاحتلال فرضت حصارا كاملا على غزة منذ 17 عاما بلغ ذروته منذ 2 مارس 2025 حين منعت دخول أي مساعدات لأكثر من 80 يوما.
كما اشاروا الى التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في مارس 2024 والتي أقرت بانتشار المجاعة وسوء التغذية في غزة بما يهدد بوقوع إبادة جماعية مشددين على ان الأوضاع وصلت الى مستوى مرعب وغير مسبوق بعد مرور أكثر من 600 يوم على حملة التجويع والابادة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة. (النهاية)

أ م خ / ر ج


MENAFN02062025000071011013ID1109628786

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