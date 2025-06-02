وزير الخارجية الروسي يشدد على نزع الصبغة السياسية عن جهود الأمم المتحدة في أوكرانيا

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وزير الخارجية الروسي يشدد على نزع الصبغة السياسية عن جهود الأمم المتحدة في أوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 2 - 6 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين على ضرورة تحييد الجهود الإنسانية للأمم المتحدة عن أي اعتبارات سياسية مؤكدا أهمية الحفاظ على حياد واستقلالية عمل المنظمة.
ودعا لافروف خلال مباحثات أجراها في موسكو مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توماس فليتشر إلى "نزع الصبغة السياسية" عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.
وأكد لافروف في مستهل اللقاء ضرورة احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وضمان التمويل المناسب للعمليات الإنسانية في ظل الإصلاح الشامل للمنظمة الأممية مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حيادية العمل الإنساني في مناطق النزاعات وخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن المباحثات تطرقت بشكل موسع إلى الأزمات الدولية الأكثر حدة بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ولاسيما الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والأزمة السورية والوضع في لبنان إلى جانب الأزمة الأوكرانية.
وأكد البيان على ضرورة تطوير عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمستجدات في مناطق التوتر.
وفي سياق متصل أجرى فليتشر مشاورات معمقة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تناولت سبل دعم عمليات الإغاثة في اليمن والسودان وأفغانستان وميانمار.
واختتم المسؤول الأممي زيارته بلقاء وزير الدفاع المدني والطوارئ والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في روسيا الاتحادية ألكسندر كورينكوف حيث جرى بحث تعزيز التعاون في إدارة الكوارث ودعم الجهود الانسانية للأمم المتحدة. (النهاية)
د أ ن / ر ج
ودعا لافروف خلال مباحثات أجراها في موسكو مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توماس فليتشر إلى "نزع الصبغة السياسية" عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.
وأكد لافروف في مستهل اللقاء ضرورة احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وضمان التمويل المناسب للعمليات الإنسانية في ظل الإصلاح الشامل للمنظمة الأممية مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حيادية العمل الإنساني في مناطق النزاعات وخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن المباحثات تطرقت بشكل موسع إلى الأزمات الدولية الأكثر حدة بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ولاسيما الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والأزمة السورية والوضع في لبنان إلى جانب الأزمة الأوكرانية.
وأكد البيان على ضرورة تطوير عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمستجدات في مناطق التوتر.
وفي سياق متصل أجرى فليتشر مشاورات معمقة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تناولت سبل دعم عمليات الإغاثة في اليمن والسودان وأفغانستان وميانمار.
واختتم المسؤول الأممي زيارته بلقاء وزير الدفاع المدني والطوارئ والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في روسيا الاتحادية ألكسندر كورينكوف حيث جرى بحث تعزيز التعاون في إدارة الكوارث ودعم الجهود الانسانية للأمم المتحدة. (النهاية)
د أ ن / ر ج
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