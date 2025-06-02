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وزير الخارجية الروسي يشدد على نزع الصبغة السياسية عن جهود الأمم المتحدة في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي يشدد على نزع الصبغة السياسية عن جهود الأمم المتحدة في أوكرانيا

2025-06-02 11:20:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 2 - 6 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين على ضرورة تحييد الجهود الإنسانية للأمم المتحدة عن أي اعتبارات سياسية مؤكدا أهمية الحفاظ على حياد واستقلالية عمل المنظمة.
ودعا لافروف خلال مباحثات أجراها في موسكو مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توماس فليتشر إلى "نزع الصبغة السياسية" عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة.
وأكد لافروف في مستهل اللقاء ضرورة احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي وضمان التمويل المناسب للعمليات الإنسانية في ظل الإصلاح الشامل للمنظمة الأممية مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حيادية العمل الإنساني في مناطق النزاعات وخاصة في أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن المباحثات تطرقت بشكل موسع إلى الأزمات الدولية الأكثر حدة بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ولاسيما الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والأزمة السورية والوضع في لبنان إلى جانب الأزمة الأوكرانية.
وأكد البيان على ضرورة تطوير عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمستجدات في مناطق التوتر.
وفي سياق متصل أجرى فليتشر مشاورات معمقة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تناولت سبل دعم عمليات الإغاثة في اليمن والسودان وأفغانستان وميانمار.
واختتم المسؤول الأممي زيارته بلقاء وزير الدفاع المدني والطوارئ والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في روسيا الاتحادية ألكسندر كورينكوف حيث جرى بحث تعزيز التعاون في إدارة الكوارث ودعم الجهود الانسانية للأمم المتحدة. (النهاية)

د أ ن / ر ج


MENAFN02062025000071011013ID1109628785

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