الأمم المتحدة: عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم للمتضررين في أوكرانيا

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الأمم المتحدة: عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم للمتضررين في أوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 6 (كونا) -- قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم وتسليم المواد اللازمة للاصلاحات الطارئة إلى الأسر المتضررة في خطوط المواجهة بأوكرانيا جراء الهجمات الروسية المكثفة في الأيام الماضية.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أن "الهجمات في أوكرانيا أدت إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة أكثر من مئة آخرين من بينهم أطفال بحلول اليوم الاثنين".
وأضاف دوجاريك أن البنية التحتية المدنية "بما في ذلك المنازل ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والغاز تضررت أيضا" مبينا أن مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوروجيا كانت من بين الأكثر تضررا.
ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل إجلاء السكان من مناطق القتال العنيف بعد الإرشادات من السلطات لإجلاء 12 منطقة من المناطق الواقعة على خطوط المواجهة في منطقتي سومي ودنيبرو.
وأشار الى أن قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات أوصلت مساعدات حيوية لسكان قرية (ميليفسكا) الواقعة على خطوط المواجهة في منطقة (خيرسون) يوم الجمعة الماضي استفاد منها ما لا يقل عن 700 شخص بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح المتحدث الأممي أن 11 قافلة وصلت هذا العام إلى 16 ألف شخص في منطقة خيرسون "لإيصال الإمدادات الضرورية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي دمرتها الحرب". (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أن "الهجمات في أوكرانيا أدت إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة أكثر من مئة آخرين من بينهم أطفال بحلول اليوم الاثنين".
وأضاف دوجاريك أن البنية التحتية المدنية "بما في ذلك المنازل ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والغاز تضررت أيضا" مبينا أن مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوروجيا كانت من بين الأكثر تضررا.
ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل إجلاء السكان من مناطق القتال العنيف بعد الإرشادات من السلطات لإجلاء 12 منطقة من المناطق الواقعة على خطوط المواجهة في منطقتي سومي ودنيبرو.
وأشار الى أن قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات أوصلت مساعدات حيوية لسكان قرية (ميليفسكا) الواقعة على خطوط المواجهة في منطقة (خيرسون) يوم الجمعة الماضي استفاد منها ما لا يقل عن 700 شخص بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح المتحدث الأممي أن 11 قافلة وصلت هذا العام إلى 16 ألف شخص في منطقة خيرسون "لإيصال الإمدادات الضرورية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي دمرتها الحرب". (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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