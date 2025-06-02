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الأمم المتحدة: عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم للمتضررين في أوكرانيا

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم للمتضررين في أوكرانيا

2025-06-02 11:20:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 6 (كونا) -- قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن عمال الإغاثة يواصلون تقديم الدعم وتسليم المواد اللازمة للاصلاحات الطارئة إلى الأسر المتضررة في خطوط المواجهة بأوكرانيا جراء الهجمات الروسية المكثفة في الأيام الماضية.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أن "الهجمات في أوكرانيا أدت إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة أكثر من مئة آخرين من بينهم أطفال بحلول اليوم الاثنين".
وأضاف دوجاريك أن البنية التحتية المدنية "بما في ذلك المنازل ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والغاز تضررت أيضا" مبينا أن مناطق دونيتسك وخاركيف وخيرسون وسومي وزابوروجيا كانت من بين الأكثر تضررا.
ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية تواصل إجلاء السكان من مناطق القتال العنيف بعد الإرشادات من السلطات لإجلاء 12 منطقة من المناطق الواقعة على خطوط المواجهة في منطقتي سومي ودنيبرو.
وأشار الى أن قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات أوصلت مساعدات حيوية لسكان قرية (ميليفسكا) الواقعة على خطوط المواجهة في منطقة (خيرسون) يوم الجمعة الماضي استفاد منها ما لا يقل عن 700 شخص بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح المتحدث الأممي أن 11 قافلة وصلت هذا العام إلى 16 ألف شخص في منطقة خيرسون "لإيصال الإمدادات الضرورية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي دمرتها الحرب". (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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