وزير الثقافة الجزائري: إيداع ملف الأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية من أجل التصنيف

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وزير الثقافة الجزائري: إيداع ملف الأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية من أجل التصنيف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 6 (كونا) -- أعلن وزير الثقافة الجزائري زهير بللو اليوم الاثنين إيداع ملف خاص بالمسارات الثقافية للأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من أجل التصنيف.
وذكر الوزير الجزائري في تصريحات إعلامية خلال زيارة إلى (عين تموشنت) غربي البلاد أن "هذه الولاية معنية بملف المسارات الثقافية الخاصة بالأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية الذي تم ايداعه لدى منظمة (اليونيسكو) من خلال ضريح الملك (سيفاكس)" مشيرا إلى أن "الولاية تتوافر على مقومات تراثية وأثرية تجعلها وجهة لعلماء الأثار.
وأكد أنه "بالنظر إلى المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها الولاية سيتم قبل نهاية السنة الحالية تنظيم ورشة وطنية من أجل تثمين كل المواد الثقافية وجعلها موارد تعود بالفائدة على الولاية وتساهم في التنمية الثقافية والسياحية.
كما قدمت للوزير بالموقع الأثري (سيفاكس) ببلدية الأمير عبدالقادر دراسة مخطط حماية الموقعين الأثريين الضريح الملكي (سيفاكس) و(سيقا) من طرف مكتب دراسات متخصص. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
وذكر الوزير الجزائري في تصريحات إعلامية خلال زيارة إلى (عين تموشنت) غربي البلاد أن "هذه الولاية معنية بملف المسارات الثقافية الخاصة بالأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية الذي تم ايداعه لدى منظمة (اليونيسكو) من خلال ضريح الملك (سيفاكس)" مشيرا إلى أن "الولاية تتوافر على مقومات تراثية وأثرية تجعلها وجهة لعلماء الأثار.
وأكد أنه "بالنظر إلى المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها الولاية سيتم قبل نهاية السنة الحالية تنظيم ورشة وطنية من أجل تثمين كل المواد الثقافية وجعلها موارد تعود بالفائدة على الولاية وتساهم في التنمية الثقافية والسياحية.
كما قدمت للوزير بالموقع الأثري (سيفاكس) ببلدية الأمير عبدالقادر دراسة مخطط حماية الموقعين الأثريين الضريح الملكي (سيفاكس) و(سيقا) من طرف مكتب دراسات متخصص. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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