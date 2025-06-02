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وزير الثقافة الجزائري: إيداع ملف الأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية من أجل التصنيف

وزير الثقافة الجزائري: إيداع ملف الأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية من أجل التصنيف

2025-06-02 11:20:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 6 (كونا) -- أعلن وزير الثقافة الجزائري زهير بللو اليوم الاثنين إيداع ملف خاص بالمسارات الثقافية للأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من أجل التصنيف.
وذكر الوزير الجزائري في تصريحات إعلامية خلال زيارة إلى (عين تموشنت) غربي البلاد أن "هذه الولاية معنية بملف المسارات الثقافية الخاصة بالأضرحة الجنائزية والقبور النوميدية الذي تم ايداعه لدى منظمة (اليونيسكو) من خلال ضريح الملك (سيفاكس)" مشيرا إلى أن "الولاية تتوافر على مقومات تراثية وأثرية تجعلها وجهة لعلماء الأثار.
وأكد أنه "بالنظر إلى المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها الولاية سيتم قبل نهاية السنة الحالية تنظيم ورشة وطنية من أجل تثمين كل المواد الثقافية وجعلها موارد تعود بالفائدة على الولاية وتساهم في التنمية الثقافية والسياحية.
كما قدمت للوزير بالموقع الأثري (سيفاكس) ببلدية الأمير عبدالقادر دراسة مخطط حماية الموقعين الأثريين الضريح الملكي (سيفاكس) و(سيقا) من طرف مكتب دراسات متخصص. (النهاية)

م ر / م ع ح ع


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