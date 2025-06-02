الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل

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الرئيس الأمريكي: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 2 – 6 (كونا) –- أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه لن يسمح لايران بتخصيب اليورانيوم في اي اتفاق محتمل يتوصل اليه البلدان حول برنامج طهران النووي.
جاء ذلك في منشور على منصته (تروث سوشيال) وهو ما يعد مناقضا لما ذكره مسؤولون امريكيون في تصريحات سابقة بأن الاقتراح الذي قدمته الادارة الامريكية لطهران يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم".
وكان ترامب قد اعلن الجمعة الماضي امكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب وذلك بعد خوض الطرفين خامس جولة من المحادثات حول برنامج طهران النووي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما.
واوضح أنه يريد أن تكون للايرانيين دولة ناجحة جدا قائلا "فلتكن دولة عظيمة لكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي والأمر بسيط للغاية".
يذكر ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعلن في تصريحات صحفية ان بلاده بصدد إعداد الرد على رسالة الولايات المتحدة التي سلمتها عبر سلطنة عمان بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي. (النهاية) ا م م / ر ج
جاء ذلك في منشور على منصته (تروث سوشيال) وهو ما يعد مناقضا لما ذكره مسؤولون امريكيون في تصريحات سابقة بأن الاقتراح الذي قدمته الادارة الامريكية لطهران يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم".
وكان ترامب قد اعلن الجمعة الماضي امكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب وذلك بعد خوض الطرفين خامس جولة من المحادثات حول برنامج طهران النووي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما.
واوضح أنه يريد أن تكون للايرانيين دولة ناجحة جدا قائلا "فلتكن دولة عظيمة لكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي والأمر بسيط للغاية".
يذكر ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعلن في تصريحات صحفية ان بلاده بصدد إعداد الرد على رسالة الولايات المتحدة التي سلمتها عبر سلطنة عمان بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي. (النهاية) ا م م / ر ج
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