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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-06-02 11:20:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط 10 متهمين في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك لتكون رئيسة للدورة ال80 للجمعية العامة لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد على ما يقارب 80 عاما.

لندن - المراجعة الجديدة لاستراتيجية الدفاع البريطانية التي كشفت الحكومة عن تفاصيلها حددت 62 مقترحا لاعادة تنظيم القوات المسلحة وادماج تكنولوجيا جديدة في أنظمة التسلح وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. (النهاية) ر ج

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