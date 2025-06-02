موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك لتكون رئيسة للدورة ال80 للجمعية العامة لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد على ما يقارب 80 عاما.
لندن - المراجعة الجديدة لاستراتيجية الدفاع البريطانية التي كشفت الحكومة عن تفاصيلها حددت 62 مقترحا لاعادة تنظيم القوات المسلحة وادماج تكنولوجيا جديدة في أنظمة التسلح وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. (النهاية) ر ج
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